В Амурской области построили первый трансграничный мостовой переход в Китай через реку Амур



В Амурской области российские и китайские строители полностью завершили строительство двух частей моста, который соединит города Благовещенск и Хэйхэ. Возведение важного для всего Дальнего Востока транспортного объекта велось одновременно с двух берегов, начиная с 2016 года. Общая стоимость строительства составляет 18,8 млрд рублей, в т.ч. стоимость российской части сооружения - 14 млрд рублей.

Общая протяженность мостового перехода через Амур - больше километра. Длина российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог. Китайский отрезок перехода составляет вместе с дорогами около 6 километров.

Согласно проекту, после ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. Ежедневно по нему проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Транспортная доступность будет обеспечена круглый год.

Движение по мосту запустят в декабре. Кроме того, начаты работы по строительству уникальной трансграничной канатной дороги.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ