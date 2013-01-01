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В Амурской области построили первый трансграничный мостовой переход в Китай через реку Амур

Ноя 29
Москва Центральный федеральный округ
В Амурской области построили первый трансграничный мостовой переход в Китай через реку Амур

В Амурской области российские и китайские строители полностью завершили строительство двух частей моста, который соединит города Благовещенск и Хэйхэ. Возведение важного для всего Дальнего Востока транспортного объекта велось одновременно с двух берегов, начиная с 2016 года. Общая стоимость строительства составляет 18,8 млрд рублей, в т.ч. стоимость российской части сооружения - 14 млрд рублей.
Общая протяженность мостового перехода через Амур - больше километра. Длина российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог. Китайский отрезок перехода составляет вместе с дорогами около 6 километров.

Согласно проекту, после ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. Ежедневно по нему проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Транспортная доступность будет обеспечена круглый год.

Движение по мосту запустят в декабре. Кроме того, начаты работы по строительству уникальной трансграничной канатной дороги.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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