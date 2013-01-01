В Иркутской области стартовал проект строительства ГОКа по выработке ниобия и тантала за ₽ 24 млрд



В Нижнеудинском районе Иркутской области металлургическая группа «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и китайский металлургический холдинг Baotou Steel реализуют проект строительства горнообогатительного комбината (ГОК) и химико-металлургического завода на базе крупнейшего в России Зашихинского редкометалльного месторождения. Инвестиции в проект составят 24 млрд рублей.

Компания-инвестор «Техноинвест Альянс» (контролируется группой ЧТПЗ) планирует запустить горнообогатительный комбинат на базе Зашихинского месторождения, лицензией на разработку которого она владеет, в 2023 году.

Завод будет перерабатывать химические концентраты и выпускать чистые и высокочистые пентоксиды ниобия и тантала. Разработка Зашихинского месторождения позволит полностью обеспечить российские предприятий танталовым сырьем и закрыть существенную часть потребностей в ниобии.

Сейчас легирующие добавки ниобий и тантал, используемые в производстве морозоустойчивых сталей, нефтяных и газовых труб большого диаметра, поставляются из-за рубежа.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ