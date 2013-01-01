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В Приморье вышли на полную проектную мощность объекты нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»

Ноя 29
Москва Центральный федеральный округ
В Приморье вышли на полную проектную мощность объекты нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»

В Приморском крае один из крупнейших нефтяных терминалов России порт Козьмино, являющийся конечным пунктом магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), подтвердил готовность к приему увеличенных объемов российской нефти ESPO. Компании «Транснефть – Восток» и «Транснефть – Дальний Восток» вывели объекты трубопроводной системы на максимальную проектную мощность. Проект реализован на 10 лет раньше запланированных сроков.
Запуск новых нефтеперекачивающих станций (НПС) для перевода ВСТО в работу на максимальной мощности состоялся в режиме телемоста с городами Братск и Хабаровск, где располагаются диспетчерские пункты управления участков трубопровода, а также портом Козьмино, который является конечной точкой ВСТО-2.

Объем поставок нефти по трубам первой очереди ВСТО-1 составит 80 млн тонн в год, по ВСТО-2 – 50 млн тонн. В порту Козьмино в 2019 году будет отгружено в Китай 32,7 млн тонн нефти. Проведенные в порту работы по увеличению мощностей резервуаров и дноуглублению позволят в перспективе увеличить мощность по перевалке нефти до 36 млн тонн в год.

*Нефтепроводная система ВСТО общей протяженностью 4740 км состоит из двух очередей – ВСТО-1 (от Тайшета до терминала в городе Сковородино Амурской области) и ВСТО-2 (от Сковородино до порта Козьмино). Сорт нефти, поставляемой по трубопроводу, получил отдельную маркировку – ВСТО (ESPO).

Ресурсную базу ВСТО обеспечивают месторождения Якутии, Западной и Восточной Сибири. После завершения строительства нефтепровода Куюмба – Тайшет в ВСТО начнет поступать нефть с месторождений Красноярского края и Эвенкии.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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