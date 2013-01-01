В Мурманской области приступили к созданию морехозяйственного комплекса «Полярный» за 2,3 млрд руб.



В г. Полярном Мурманской области на базе АО «10 СРЗ» в рамках диверсификации производства создается морехозяйственный комплекс «Полярный», который будет предоставлять промысловым судам причалы для швартовки и стоянки, осуществлять хранение и отгрузку рыбопродукции, оказывать сервисные услуги и т.д. Инвестиции в проект составят 2,3 млрд рублей.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, «на ремонт гражданских судов, приписанных к портам Мурманской области, судовладельцы ежегодно тратят порядка 2 млрд рублей, и лишь 540 млн из этой суммы приходится на долю судоремонтных мощностей Заполярья, остальное уходит за рубеж».

Морехозяйственный комплекс «Полярный» решит проблемы Мурманской области, где практически нет готовых мощностей по гражданскому судоремонту. Кроме того, на многофункциональном комплексе будут вести глубокую переработку поставленного на берег сырья, предоставлять рыбакам услуги снабжения, сервисно-технического обслуживания, производства и ремонта промыслового и технологического оборудования судов.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ