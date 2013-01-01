Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 НОЯ, 16:33 МСК
USD (ЦБ)    63,9722
EUR (ЦБ)    70,4398

27 НОЯ, 16:33 МСК
USD (ЦБ)    63,9722
EUR (ЦБ)    70,4398

В Волгоградской области построили пять новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме

Ноя 27
Москва Центральный федеральный округ
В Волгоградской области построили пять новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме

В Волгоградской области завершили строительство в Волго-Ахтубинской пойме пяти новых гидротехнических сооружений (ГТС), работа которых обеспечит пропуск воды в паводковый период и улучшит наполняемость проток и озер. Объекты возведены в рамках реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Оздоровление Волги».
Еще 4 водопропускных сооружения будут введены в строй к концу 2019 года возле хуторов Среднеахтубинского района, что повысит транспортную доступность отдаленных населенных пунктов.

Запуск ГТС оптимизирует гидрологический режим, будет способствовать поддержанию необходимого уровня воды в водотоках после прохождения весеннего половодья, а также пополнению подземных водоносных горизонтов.

В регионе также завершаются работы по экологической реабилитации озера Запорное, ериков (проток) Судомойка и Сахарный. На этих объектах восстановили водопропускные сооружения, расчистили их от донных отложений и кустарника. Общая площадь восстановленной территории составила 57 гектаров.

До 2024 года в Волго-Ахтубинской пойме планируется расчистить и реабилитировать 93 водных объекта, построить 73 водопропускных сооружения.

Также в регионе продолжается проектирование комплекса ГТС для наполнения водой реки Ахтубы и всей ее поймы. Масштабный проект, который позволит решить важнейшие экологические задачи и создаст условия для развития агропромышленного комплекса Волгоградской области, поддержан правительством страны.

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
27 Ноя:
27 Ноя:
27 Ноя:
Центральный федеральный округ:
27 Ноя:
27 Ноя:
26 Ноя:
РОССИЯ:
27 Ноя:
26 Ноя:
26 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Принесли «Мир» в Европу. Для чего в Великобритании тестируют российскую платежную систему?

Принесли «Мир» в Европу. Для чего в Великобритании тестируют российскую платежную систему?
Экономика

Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковом оружие?

Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковом оружие?
Политика

Эффективность лидера. Как правильно оценить результаты своей руководящей работы?

Эффективность лидера. Как правильно оценить результаты своей руководящей работы?
Бизнес и психология

Рост или рецессия? На форуме Финансового университета в Москве определяли к чему готовиться России

Рост или рецессия? На форуме Финансового университета в Москве определяли к чему готовиться России
События и факты

Суперсталь для СПГ. Российские ученые создали сплав для работающего в условиях Арктики оборудования

Суперсталь для СПГ. Российские ученые создали сплав для работающего в условиях Арктики оборудования
Наука и технологии

Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?

Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Общество

Узнай, страна

В Волгоградской области построили пять новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме

В Волгоградской области построили пять новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме

В Московской области открыли новую молочно-товарную ферму полного цикла за 1 млрд рублей

В Московской области открыли новую молочно-товарную ферму полного цикла за 1 млрд рублей

В Новосибирской области открыли рабочее движение по самому длинному в регионе путепроводу

В Новосибирской области открыли рабочее движение по самому длинному в регионе путепроводу

В Якутии построили переключательный пункт для электроснабжения «Силы Сибири» за 2,3 млрд рублей

В Якутии построили переключательный пункт для электроснабжения «Силы Сибири» за 2,3 млрд рублей

Новости дня

16:18 Опрос показал, что большинство россиян думают об уходе на фриланс Опрос показал, что большинство россиян думают об уходе на фриланс
Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход
Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход
15:38 Украинский политолог прокомментировал заявление партии Порошенко по российскому газу Украинский политолог прокомментировал заявление партии Порошенко по российскому газу
14:41 Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок российского газа Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок российского газа
13:44 Глава Сбербанка считает себя виноватым в утечке персональных данных клиентов Глава Сбербанка считает себя виноватым в утечке персональных данных клиентов
13:02 Apple признала Крым территорией России Apple признала Крым территорией России
11:53 Авиасообщение с Грузией возобновится в 2020 году Авиасообщение с Грузией возобновится в 2020 году
Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки
Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки
10:58 Белый дом заморозил помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским Белый дом заморозил помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Узнай, страна!

13:48 В Волгоградской области построили пять новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме В Волгоградской области построили пять новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме
Инвестиции вскладчину. Почему в России краудфандинг теряет популярность?
Инвестиции вскладчину. Почему в России краудфандинг теряет популярность?
10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
26 НОЯ, 10:50 В Бахрейне открылась выставка российских товаров и услуг В Бахрейне открылась выставка российских товаров и услуг
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?
Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter