В Волгоградской области построили пять новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме



В Волгоградской области завершили строительство в Волго-Ахтубинской пойме пяти новых гидротехнических сооружений (ГТС), работа которых обеспечит пропуск воды в паводковый период и улучшит наполняемость проток и озер. Объекты возведены в рамках реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Оздоровление Волги».

Еще 4 водопропускных сооружения будут введены в строй к концу 2019 года возле хуторов Среднеахтубинского района, что повысит транспортную доступность отдаленных населенных пунктов.

Запуск ГТС оптимизирует гидрологический режим, будет способствовать поддержанию необходимого уровня воды в водотоках после прохождения весеннего половодья, а также пополнению подземных водоносных горизонтов.

В регионе также завершаются работы по экологической реабилитации озера Запорное, ериков (проток) Судомойка и Сахарный. На этих объектах восстановили водопропускные сооружения, расчистили их от донных отложений и кустарника. Общая площадь восстановленной территории составила 57 гектаров.

До 2024 года в Волго-Ахтубинской пойме планируется расчистить и реабилитировать 93 водных объекта, построить 73 водопропускных сооружения.

Также в регионе продолжается проектирование комплекса ГТС для наполнения водой реки Ахтубы и всей ее поймы. Масштабный проект, который позволит решить важнейшие экологические задачи и создаст условия для развития агропромышленного комплекса Волгоградской области, поддержан правительством страны.

Волгоградская область, Южный федеральный округ