Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 НОЯ, 16:26 МСК
USD (ЦБ)    63,7637
EUR (ЦБ)    70,3122

25 НОЯ, 16:26 МСК
USD (ЦБ)    63,7637
EUR (ЦБ)    70,3122

В Сахалинской области ввели в эксплуатацию одну из самых крупных ГРЭС России

Ноя 25
Москва Центральный федеральный округ
В Сахалинской области ввели в эксплуатацию одну из самых крупных ГРЭС России

В селе Ильинское Сахалинской области официально запустили первую очередь государственной районной электростанции (ГРЭС-2), построенной в рамках инвестиционной программы ПАО «Русгидро». Сахалинская ГРЭС-2 — одна из четырёх тепловых электростанций на Дальнем Востоке, на строительство которых выделено 50 млрд рублей. Новая ГРЭС является одним из самых крупных объектов электроэнергетики в России последних десятилетий. Строительство осуществлено в соответствии с указом президента РФ.
Первая очередь новой электростанции разместилась на 50 га. Полностью объект займет площадь около 190 га. Электростанция мощностью 120 МВт соответствует всем современным требованиям и оснащена передовым оборудованием, работающим по последним технологиям. Выработка энергии будет достигать 840 млн кВт/ч в год.

Генерирующие оборудование для Сахалинской ГРЭС-2 произведено в России: паровые турбины изготовлены АО «Уральский турбинный завод», генераторы - НПО «ЭЛСИБ», котлоагрегаты - ПАО «Силовые машины».

Основное оборудование Сахалинской ГРЭС-2 включает два турбооагрегата и два котлоагрегата. Все сооружения станции спроектированы с учетом сложных природных условий Сахалина, таких как 9-балльная сейсмичность и прохождение сильных тайфунов.

В качестве топлива на ГРЭС-2 планируется использовать бурый уголь сахалинских месторождений, что снизит стоимость электроэнергии. Кроме того, современные решения позволили в полтора раза снизить расход топлива по сравнению со старой электростанцией.

Новая станция обеспечит надежное энергоснабжение Сахалина, создаст резерв мощности и условия для развития новых промышленных проектов и социальной сферы острова. Энергия будет отпускаться без ограничений, что предполагает привлечение новых инвестиций на Сахалин.

Новая станция успешно прошла комплексные испытания и полностью готова к работе в осенне-зимний период.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
25 Ноя:
25 Ноя:
25 Ноя:
Центральный федеральный округ:
25 Ноя:
25 Ноя:
22 Ноя:
РОССИЯ:
22 Ноя:
22 Ноя:
22 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Из Сибири в Сибирь. Российские власти решили строить трехкилометровый мост через реку Лена

Из Сибири в Сибирь. Российские власти решили строить трехкилометровый мост через реку Лена
Экономика

Керченский трибунал. Крым инициирует международный «суд общественности» для Украины

Керченский трибунал. Крым инициирует международный «суд общественности» для Украины
Политика

Интернет в воздухе. В самолетах появится Wi Fi благодаря новейшей российской системе связи

Интернет в воздухе. В самолетах появится Wi Fi благодаря новейшей российской системе связи
Наука и технологии 1

Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход

Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход
Общество

Финансово устойчивый партнер. Экономический потенциал Орловской области представят в ТПП РФ

Финансово устойчивый партнер. Экономический потенциал Орловской области представят в ТПП РФ
Экономика

Неравноценная замена. Зачем на Украину идут танкеры с американским СПГ?

Неравноценная замена. Зачем на Украину идут танкеры с американским СПГ?
Политика

Узнай, страна

В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд руб.

В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд руб.

В Сахалинской области ввели в эксплуатацию одну из самых крупных ГРЭС России

В Сахалинской области ввели в эксплуатацию одну из самых крупных ГРЭС России

В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов

В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов

В Санкт-Петербург прибыл новейший земснаряд «Юрий Маслюков», построенный в Карелии

В Санкт-Петербург прибыл новейший земснаряд «Юрий Маслюков», построенный в Карелии

Новости дня

15:59 Песков оценил идею расширения пределов самообороны в России Песков оценил идею расширения пределов самообороны в России
В США придумали способ блокировать "Северный поток - 2" через военный бюджет
В США придумали способ блокировать "Северный поток - 2" через военный бюджет
15:20 Жириновский предлагает расширить пределы разрешенной самообороны Жириновский предлагает расширить пределы разрешенной самообороны
14:24 После Нового года в России могут вырасти цены на автомобили из-за утильсбора После Нового года в России могут вырасти цены на автомобили из-за утильсбора
13:46 Глава ВТБ советует россиянам хранить сбережения в рублях Глава ВТБ советует россиянам хранить сбережения в рублях
13:09 Дмитрий Медведев досрочно уволил главу «Российского экологического оператора» Дмитрий Медведев досрочно уволил главу «Российского экологического оператора»
12:06 Над США пролетело таинственное огненное НЛО Над США пролетело таинственное огненное НЛО
Россия и Украина не смогли договориться в Гааге
Россия и Украина не смогли договориться в Гааге
10:58 На Украине раскольники предлагают перенести Рождество на другую дату На Украине раскольники предлагают перенести Рождество на другую дату

Узнай, страна!

15:29 В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд руб. В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд руб.
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter