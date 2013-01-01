В Сахалинской области ввели в эксплуатацию одну из самых крупных ГРЭС России



В селе Ильинское Сахалинской области официально запустили первую очередь государственной районной электростанции (ГРЭС-2), построенной в рамках инвестиционной программы ПАО «Русгидро». Сахалинская ГРЭС-2 — одна из четырёх тепловых электростанций на Дальнем Востоке, на строительство которых выделено 50 млрд рублей. Новая ГРЭС является одним из самых крупных объектов электроэнергетики в России последних десятилетий. Строительство осуществлено в соответствии с указом президента РФ.

Первая очередь новой электростанции разместилась на 50 га. Полностью объект займет площадь около 190 га. Электростанция мощностью 120 МВт соответствует всем современным требованиям и оснащена передовым оборудованием, работающим по последним технологиям. Выработка энергии будет достигать 840 млн кВт/ч в год.

Генерирующие оборудование для Сахалинской ГРЭС-2 произведено в России: паровые турбины изготовлены АО «Уральский турбинный завод», генераторы - НПО «ЭЛСИБ», котлоагрегаты - ПАО «Силовые машины».

Основное оборудование Сахалинской ГРЭС-2 включает два турбооагрегата и два котлоагрегата. Все сооружения станции спроектированы с учетом сложных природных условий Сахалина, таких как 9-балльная сейсмичность и прохождение сильных тайфунов.

В качестве топлива на ГРЭС-2 планируется использовать бурый уголь сахалинских месторождений, что снизит стоимость электроэнергии. Кроме того, современные решения позволили в полтора раза снизить расход топлива по сравнению со старой электростанцией.

Новая станция обеспечит надежное энергоснабжение Сахалина, создаст резерв мощности и условия для развития новых промышленных проектов и социальной сферы острова. Энергия будет отпускаться без ограничений, что предполагает привлечение новых инвестиций на Сахалин.

Новая станция успешно прошла комплексные испытания и полностью готова к работе в осенне-зимний период.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ