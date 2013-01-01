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В Челябинске принял первых пассажиров новый терминал аэропорта им. Курчатова

Ноя 28
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинске принял первых пассажиров новый терминал аэропорта им. Курчатова

В Челябинске принял первых пассажиров, прилетевших из Москвы, новый терминал аэропорта им. И.В. Курчатова, который будет использоваться для внутренних рейсов. Строительство велось с лета 2018 года на средства акционеров. Объем инвестиций составил порядка 5 млрд рублей.
Новый терминал может ежегодно обслужить 2,5 млн пассажиров, прежний терминал обслуживал максимально 1,7 млн пассажиров в год. Общая площадь нового терминала в полтора раза больше площади старого, он рассчитан на 900 пассажиров в час и отвечает всем современным требованиям, в том числе оборудован для обслуживания маломобильных пассажиров.

Терминал оборудован четырьмя телескопическими трапами, также в нем созданы условия для приема и обслуживания маломобильных пассажиров, есть просторная комната матери и ребенка, лифты и эскалаторы.

Кроме того, в здании терминала оформлена экспозиция, посвященная жизни и деятельности основателя Института атомной энергии России И.В. Курчатова.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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