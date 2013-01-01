В Якутии построили переключательный пункт для электроснабжения «Силы Сибири» за 2,3 млрд рублей



В Республике Саха (Якутия) Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») поставили под рабочее напряжение переключательный пункт 220 кВ «Амга». Энергообъект обеспечит электроснабжение компрессорной станции № 3 «Амгинская» магистральной газопроводной системы «Сила Сибири». Инвестиции в проект превысили 2,3 млрд рублей.

Максимальная присоединяемая мощность переключательного пункта составит около 7,2 МВт. Энергообъект закрытого типа оснащен комплектным распределительным устройством с элегазовой изоляцией 220 кВ. Среди преимуществ такого оборудования по сравнению с традиционными открытыми распределительными устройствами - многофункциональность, компактность, пожаро- и взрывобезопасность. Кроме того, исключается вредное воздействие на окружающую среду.

На новом переключательном пункте установлены высоконадежные микропроцессорные панели релейной защиты и автоматики, устройства сбора и передачи телеинформации, интегрированные в автоматизированную систему управления, внедрена цифровая система коммерческого учета электроэнергии.

Всего к Единой национальной электросети будет подключено восемь компрессорных станций «Силы Сибири».

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ