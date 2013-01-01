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ТОП-10 достижений недели: инфраструктура, инвестиции, инновации – над какими «и» расставили точки?

Фев 8
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: инфраструктура, инвестиции, инновации – над какими «и» расставили точки?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе было завершено несколько крупных инфраструктурных проектов, имеющих стратегическое значение для всех регионов страны, представлены и выведены на рынок высокотехнологичные продукты на основе российских разработок, инвесторами обеспечен трансфер еще нескольких зарубежных технологий.

 

1.На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью.

2.В Московской области открыли производство на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское».

3.В Иркутской области завершено строительство энерготранзита по проекту снабжения БАМа и Транссиба.

4.В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG).

  1. В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров.

6.В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек».

  1. В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb.

8.В Свердловской области ввели в эксплуатацию вторую очередь гипсоварочного производства BROZEX.

9.В Пермском крае начали выпускать винтовые забойные двигатели для бурения нефтяных и газовых скважин.

  1. В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям.

 

И это далеко не все хорошие новости.

Какую альтернативу Skype for Business создали в Москве для онлайн-коммуникаций бизнеса, кто сможет приобрести первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К», кого зарегистрировали в качестве первого резидента оффшора на острове Октябрьский в Калининградской области?

Ответы на эти вопросы - на ресурсе «Капитал страны».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»



 
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