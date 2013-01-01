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Произведенный в Москве первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К» вывели на рынок

Фев 4
Москва Центральный федеральный округ
Произведенный в Москве первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К» вывели на рынок

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» разработал, обеспечил серийный выпуск и поставки офисных телефонных аппаратов, которые невозможно взломать и прослушать.
Стационарный IP телефон для офисов «Круиз-К» имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации. На аппарате установлена операционная система реального времени собственной разработки концерна «Автоматика».

«Круиз-К» предназначен в первую очередь для государственных структур и промышленных предприятий. Его смогут приобретать только юридические лица. Телефон позволяет вести дуплексные переговоры в закрытом и открытом режимах. Закрытый режим обеспечен криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой. При коммуникации с обычным телефоном применяется открытый режим.

По данным пресс-службы госкорпорации «Ростех», благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау разработчиков концерна „Автоматика“ телефон невозможно взломать и прослушать, он обеспечивает абсолютную конфиденциальность переговоров внутри IP-сети. И такая «защищенная» сеть может объединять до тысячи аппаратов.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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