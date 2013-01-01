В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров



Система, разработанная АО «ИМЦ Концерна Вега», считывает данные нанесенных на товары RFID-меток и позволяет сделать «умным» практически любой торговый стеллаж, вендинговый аппарат, промышленный, а в перспективе – и домашний холодильник.

Система работает на основе технологии радиочастотной идентификации, самостоятельно определяет наличие товара и позволяет полностью автоматизировать процесс учета в торговых и промышленных предприятиях. При использовании в домашних холодильниках такая система сможет определять наличие нужных продуктов и самостоятельно заказывать их из магазина.

«Мы развиваем перспективные цифровые технологии, которые позволяют повышать эффективность бизнес-процессов предприятий и качественно улучшать жизнь людей. Мы видим большие возможности применения нашей новой разработки, основанной на технологии Интернета вещей, в торговых сетях, медицинских учреждениях, силовых ведомствах", – подчеркнул генеральный директор АО «ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш. Он отметил, что заказчикам уже начали поставлять первые партии «умных» промышленных холодильников.

Новая разработка российской компании, которая входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, позволяет менеджеру склада или магазина в режиме «онлайн» видеть наличие товара, фиксировать факт и время его изъятия, контролировать срок годности и время, проведенное вне системы хранения, осуществлять контроль доступа пользователей. Система может быть интегрирована с учетными и бухгалтерскими программами, а также системами безопасности, применяться для контроля и учета медико-биологических препаратов, оружия и опасных веществ.

Москва, Центральный федеральный округ