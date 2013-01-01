В Пермском крае начали выпускать винтовые забойные двигатели для бурения нефтяных и газовых скважин



Компания «Гидробур-сервис», которая входит в группу НьюТек Сервисез», инвестировала в проект 180 млн рублей, из которых 90 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа на закупку технологического оборудования.

Винтовой забойный двигатель – это объемный роторный гидравлический механизм, предназначенный для бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

На новом технологическом оборудовании предприятие сможет выполнять такой важный технологический процесс, как гуммирование статоров - нанесение резиновых смесей на неподвижную часть двигателя. Двигатели, обработанные специальными резиновыми смесями, устойчивы к воздействию агрессивных сред, выдерживают резкие колебания температур и высокие механические нагрузки.

Новые станки позволят не только добиться высокого качества продукции, но и вдвое увеличить производственные мощности предприятия - со 180 до 372 двигателей в год.

Серийный выпуск новых моделей винтовых забойных двигателей позволит «Гидробур-сервис» успешно конкурировать на рынке высокотехнологичного оборудования с мировыми брэндами как в России, так и за рубежом.

Пермский край, Приволжский федеральный округ