В Пермском крае начали выпускать винтовые забойные двигатели для бурения нефтяных и газовых скважин
Компания «Гидробур-сервис», которая входит в группу НьюТек Сервисез», инвестировала в проект 180 млн рублей, из которых 90 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа на закупку технологического оборудования.
На новом технологическом оборудовании предприятие сможет выполнять такой важный технологический процесс, как гуммирование статоров - нанесение резиновых смесей на неподвижную часть двигателя. Двигатели, обработанные специальными резиновыми смесями, устойчивы к воздействию агрессивных сред, выдерживают резкие колебания температур и высокие механические нагрузки.
Новые станки позволят не только добиться высокого качества продукции, но и вдвое увеличить производственные мощности предприятия - со 180 до 372 двигателей в год.
Серийный выпуск новых моделей винтовых забойных двигателей позволит «Гидробур-сервис» успешно конкурировать на рынке высокотехнологичного оборудования с мировыми брэндами как в России, так и за рубежом.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
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