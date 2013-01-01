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В Калининградской области зарегистрировали первого резидента оффшора на острове Октябрьский

Фев 6
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области зарегистрировали первого резидента оффшора на острове Октябрьский

В созданном по Указу Президента РФ специальном административном районе (САР) в Калининграде статус резидента получила международная компания Adanimov trading limited.
По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, резидент, в отношении которого будут действовать облегченные нормы российского законодательства о валютном регулировании и контроле, получит ряд налоговых преференций и в течение полугода инвестирует в регион не менее 50 млн рублей.

Adanimov trading limited зарегистрирована на Кипре в 2013 году и сегодня владеет долями в трех омских компаниях: ООО «Управление АЗС», а также ООО «Остров сокровищ» и ООО «Декойл», которые специализируются на продаже и аренде недвижимости.

Процесс регистрации компании был завершен после передачи 21 января 2019 года функций управляющей компании САР Корпорации развития Калининградской области. Теперь корпорация будет принимать решения о предоставлении или лишении статуса участника специального административного района, проводить ревизии компаний-резидентов и координировать их деятельность.

Для включения в реестр участников калининградского офшора к концу 2018 года в Министерство экономического развития России поступили пакеты документов от девяти иностранных компаний. После регистрации акций в Банке России эти документы будут переданы в Корпорацию развития Калининградской области.

По данным Минэкономразвития РФ, к регистрации в калининградском офшоре готовится и пакет документов компании En+ Олега Дерипаски, которая на острове Октябрьском будет зарегистрирована в качестве публичного акционерного общества.

Второй оффшор создается на острове Русский в Приморском крае. Резидентами обоих САР могут стать компании, зарегистрированные за рубежом не позднее 1 января 2018 года. Они получат нулевые ставки по налогу на прибыль от продажи активов, нулевые ставки на полученные дивиденды и сниженную пятипроцентную ставку на выплаченные дивиденды. Также компании смогут сохранять конфиденциальность своих данных, доступ к которым получат только российские власти и суды.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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