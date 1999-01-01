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В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек»

Фев 5
Москва Центральный федеральный округ
В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек»

На нефтеперекачивающей станции «Десна» компании «Транснефть» реализован проект, который специалисты считают уникальным по техническим решениям не только для российской, но и для мировой электроэнергетики.
Все процессы информационного обмена между элементами электроподстанции и внешними системами осуществляются в цифровом виде. Основным источником измерений электрических величин являются установленные на нефтеперекачивающей станции оптические трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения, произведенные портфельной компанией РОСНАНО «Профотек».

Инновационные разработки российской компании позволят усовершенствовать защиту электрооборудования и повысить качество учета электрической энергии.

В конце 2018 года было завершено строительство ЛПДС «Уват» - первой российской цифровой подстанции на объекте трубопроводного транспорта нефти. На обеих станциях установлены цифровые измерительные трансформаторы тока и напряжения производства АО «Профотек». Но на станции «Десна» реализована децентрализованная структура системы автоматизации, а на станции «Уват» - централизованная структура системы автоматизации.В ходе эксплуатации планируется сравнить технико-экономические показатели этих двух объектов, оценить практические возможности и перспективы цифровых технологий в энергетике, выбрать оптимальное по архитектуре и техническому составу решение и учесть при реализации новых проектов.

АО «Профотек» с 2010 года занимается разработкой и производством электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения. На сегодняшний день компания «Профотек» - единственный российский производитель, который обладает собственной технологией и полным циклом производства данной продукции. Измерительные оптические трансформаторы производства «Профотек» использованы при строительстве энергообъекта высокого класса напряжения — ПС 500 кВ «Тобол», применены на Волховской ГЭС, объектах электроснабжения компании «Транснефть». Партнерами этой портфельной компании «РОСНАНО» на международном рынке стали швейцарская компания Maxwell и португальская корпорация EFACEC.

Брянская область, Центральный федеральный округ



 
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