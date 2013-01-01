В Иркутской области завершено строительство энерготранзита по проекту снабжения БАМа и Транссиба
Построенная ФСК ЕЭС новая линии электропередачи 220 кВ «Тира – Надеждинская» протяженностью около 300 км по двум цепям также позволит обеспечить питание нефтеперекачивающих станций трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Развитие системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей – крупнейший из проектов ФСК ЕЭС. Полная стоимость макропроекта превышает 105 млрд рублей. Завершено два мероприятия проекта, в стадии строительства сегодня находятся восемь объектов.
В Иркутской области ФСК ЕЭС возводит подстанцию 220 кВ «Сухой Лог» и отходящие линии электропередачи общей протяженностью 588 км. Ввод в эксплуатацию нового крупного питающего центра позволит решить проблему энергоснабжения дефицитного Бодайбинского района, обеспечить надежное электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов и промышленных потребителей, включая объекты БАМа, ВСТО, предприятия золотодобывающей компании «Полюс».
Иркутская область, Сибирский федеральный округ
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