В Иркутской области завершено строительство энерготранзита по проекту снабжения БАМа и Транссиба



Построенная ФСК ЕЭС новая линии электропередачи 220 кВ «Тира – Надеждинская» протяженностью около 300 км по двум цепям также позволит обеспечить питание нефтеперекачивающих станций трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Воздушная линия «Тира – Надеждинская» - это один из ключевых объектов для обеспечения надежного электроснабжения БАМа. Она проходит по труднодоступным районам севера Иркутской области и пересекает 38 рек в бассейне Лены. В ходе строительства было смонтировано более 900 км провода, установлено 363 металлических решетчатых опор новой конструкции, разработанной научно-техническим центром ФСК ЕЭС. За счет увеличения пролетов опор удалось на 20% уменьшить затраты на строительство и ускорить реализацию проекта.

Развитие системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей – крупнейший из проектов ФСК ЕЭС. Полная стоимость макропроекта превышает 105 млрд рублей. Завершено два мероприятия проекта, в стадии строительства сегодня находятся восемь объектов.

В Иркутской области ФСК ЕЭС возводит подстанцию 220 кВ «Сухой Лог» и отходящие линии электропередачи общей протяженностью 588 км. Ввод в эксплуатацию нового крупного питающего центра позволит решить проблему энергоснабжения дефицитного Бодайбинского района, обеспечить надежное электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов и промышленных потребителей, включая объекты БАМа, ВСТО, предприятия золотодобывающей компании «Полюс».

Иркутская область, Сибирский федеральный округ