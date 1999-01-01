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На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью

Фев 7
Москва Центральный федеральный округ
На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью

В проект строительства нового участка железной дороги от станции Козырьки до станции Гречаная направлено более 36 млрд рублей инвестиций и з РЖД и федеральной казны.
По данным пресс-службы РЖД, проектирование началось в 2013 году, основные работы по строительству обхода Краснодарского железнодорожного узла на участке Козырьки - Гречаная начались в 2017 году и завершились на год раньше запланированного. За это время была построена двухпутная электрофицированная железная дорога протяженностью 65 километров с двумя грузовыми станциями Кирпили и Бейсужёк, а также 29 искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы.

«Этот проект исключительно важен для страны, для всех регионов России, потому что груз, который следует в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, рождается во всех уголках нашей родины. Теперь мы сможем пустить в обход Краснодара весь грузовой транспорт, новые пары поездов - 154 пар в сутки. Сможем освободить существующий путь для пассажирского движения, чтобы люди могли почувствовать новое качество транспортного сервиса», - подчеркнул участвовавший в торжественной церемонии открытия дороги заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

Открытие объезда Краснодара обеспечит развитие пассажирского железнодорожного комплекса - функционирующая в Краснодаре ветка будет разгружена для реализации проектов "Городская электричка" и "Дневной экспресс".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что теперь появилась возможность разгрузить город от транзитного транспорта, посредством наземного метро использовать высвободившиеся железнодорожные пути и уменьшить пробки в Краснодаре, увеличив пропускную способность дорог для автомобильного транспорта.

Строительство обхода Краснодара является частью мега-проекта "Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги". Его реализация началась в 2007 году, за это время построено порядка 900 км новых путей, общий объем инвестиций уже превысил 150 млрд рублей. Проект позволит обеспечить транспортно-экономические связи промышленных центров Урала и Поволжья с районами Северного Кавказа, Азово-Черноморскими портами (Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Темрюк) и Крымом. Транзитный грузопоток будет выведен с линии, ведущей через Краснодар и Тимашевск, на участок Тимашевская - Крымская.

В 2019-2020 годах в рамках проекта предусматривается ввод еще более 200 км путей различного назначения, а инвестиции в завершение проекта запланированы в объеме 62,5 млрд рублей. После завершения всех работ провозная способность железной дороги в направлении портов удвоится и достигнет 125 млн тонн в год.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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