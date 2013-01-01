В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям
Компания «Кормикс» инвестировала в проект около 100 млн рублей, реконструировав старый цех и установив в нем полностью автоматизированную линию по производству смесей для гидроизоляции бетона.
Сейчас на предприятии работает 25 человек, в следующем году здесь будет около сотни рабочих мест. На данный момент предприятие выпускает 25 тонн сухих смесей в сутки, но объемы будут расти по мере развития производства. Кроме того, планируется установить линии для выпуска жидких компонентов.
По словам исполнительного директора «Кормикс» Юрия Кривко, пробные партии уже поставляются строительным организациям в Москве и Уфе, компания обсуждает перспективы сотрудничества с «Русгидро», «Росавиа» и «Росатомом», а также получила предложение Московского метрополитена о совместном пилотном проекте.
Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что городские власти готовы рассмотреть варианты использования современных сухих смесей и в ходе строительства новых объектов и капремонта жилых домов в областной столице, а также помочь компании презентует свою продукцию представителям строительной отрасли региона.
Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ
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