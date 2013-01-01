В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям



Компания «Кормикс» инвестировала в проект около 100 млн рублей, реконструировав старый цех и установив в нем полностью автоматизированную линию по производству смесей для гидроизоляции бетона.

Продукция выпускается на основе хорошо зарекомендовавшей себя международной технологии, но импортные составляющие почти полностью заменены на российские без потери качества. При предприятии работает научно-исследовательская лаборатория, которая адаптирует продукцию таким образом, что чтобы смеси можно было использовать в сложных климатических условиях при минусовой температуре.

Сейчас на предприятии работает 25 человек, в следующем году здесь будет около сотни рабочих мест. На данный момент предприятие выпускает 25 тонн сухих смесей в сутки, но объемы будут расти по мере развития производства. Кроме того, планируется установить линии для выпуска жидких компонентов.

По словам исполнительного директора «Кормикс» Юрия Кривко, пробные партии уже поставляются строительным организациям в Москве и Уфе, компания обсуждает перспективы сотрудничества с «Русгидро», «Росавиа» и «Росатомом», а также получила предложение Московского метрополитена о совместном пилотном проекте.

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что городские власти готовы рассмотреть варианты использования современных сухих смесей и в ходе строительства новых объектов и капремонта жилых домов в областной столице, а также помочь компании презентует свою продукцию представителям строительной отрасли региона.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ