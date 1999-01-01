В Свердловской области ввели в эксплуатацию вторую очередь гипсоварочного производства BROZEX



На заводе сухих строительных смесей городке Березовский установлена автоматизированная линия, которая позволила вдвое увеличить выпуск строительных гипсов — с 70 до 140 тыс. тонн в год.

Первая линия гипсоварочного производства BROZEX в Свердловской области была запущена в 2016 году. В создание второй линии было инвестировано около 250 млн рублей. Новым производственным комплексом управляет всего три человека, гипс выпускается по технологии непрерывного обжига в специальных котлах.

«Реализация проекта позволила нам полностью закрыть собственные потребности в строительном гипсе для производства сухих смесей на гипсовой основе. На это направлены порядка 80 процентов объема гипсоварочного производства. А за счет остальных 20 процентов мы можем обеспечивать строительным гипсом потребителей, работающих на Урале и в Западной Сибири и в других регионах страны», - отметил генеральный директор предприятия Дмитрий Гуреев.

В компании уверены, что спрос на сухие строительные смеси на Урале и в России в ближайшие несколько лет будет стабильно расти, а главным драйвером станет исполнение нового «майского указа» Президента РФ, которым предусмотрен ввод до 120 млн кв.м. жилья в России к 2024 году .

Только в Екатеринбурге планируется в этот период построить около 4 млн. кв. метров. Кроме того, в регионе и в целом по стране будут развиваться строительные технологии 3D печати, которые предполагают использование новых рецептур строительных смесей.

В 2019 году BROZEX планирует запустить производство гипса тонкого помола с размером частиц менее 200 микрон и приобрести участок на территории Свердловской области для разработки собственного месторождения гипсового камня. Сегодня это сырье компания завозит из карьера в Пермском крае. В среднесрочной перспективе завод сухих строительных смесей BROZEX намерен наладить выпуск перлита, который применяется в производстве штукатурных смесей, используется для теплоизоляции помещений.

Созданный в 2001 году завод сухих строительных смесей BROZEX сегодня имеет пять производственных линий в Свердловской области и одну в Новосибирской области. Производственно-логистический комплекс включает более ста единиц спецтехники и собственный железнодорожный узел для отгрузки продукции. По итогам 2018 года компания входит в ТОП-10 крупнейших российских производителей сухих строительных смесей.

Свердловская область, Уральский федеральный округ