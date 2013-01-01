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В Москве создали альтернативную Skype for Business защищенную систему онлайн-коммуникаций бизнеса

Фев 6
Москва Центральный федеральный округ
В Москве создали альтернативную Skype for Business защищенную систему онлайн-коммуникаций бизнеса

Разработанная концерном «Автоматика» госкорпорации Ростех комплексная система IVA AVES S позволяет организовать защищенную конференцию в видеоформате с разрешением Full HD, обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы и презентации, вести запись конференций.
Система, которая обеспечивает не только высокое качество коммуникаций, но и безопасность при передаче данных, может стать альтернативой Skype for Business.

«Разработка нашего НИИ «Масштаб» является полностью российской и имеет статус доверенного оборудования. Система имеет полный комплект сертификатов, превосходит зарубежные и отечественные аналоги за счет высокой степени защищенности информации и является лучшим решением на рынке в соотношении цены и качества. Интерес к системам унифицированных онлайн-коммуникаций стремительно растет, и мы продолжаем развивать это направление», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Система состоит из сервера многоточечной видео-конференц-связи IVA AVES, аппаратно-программных кодеков IVA LARGO и мобильных клиентских приложений. Программное обеспечение может быть развернуто в частном или корпоративном облаке, в том числе – на базе корпоративной облачной платформы ECP Veil, которая также является разработкой НИИ «Масштаб». Серверы IVA AVES и IVA AVES S уже являются продуктами серийного производства.Аппаратно-программные кодеки IVA LARGO в зависимости от модификации позволяют работать с информацией с грифом вплоть до «совершенно секретно» включительно. Их производство уже освоено на предприятиях концерна.

IVA AVES S уже используется в Ростехе и на предприятиях радиоэлектронного кластера госкорпорации для организации онлайн-совещаний. Новейшее решение для B2B- и B2G-рынков теперь доступно широкому кругу потребителей. Несколько коммерческих и государственных структур уже начали тестирование нового продукта концерна «Автоматика». До конца 2019 года предприятием будут заключены контракты на поставку системы на общую сумму более четверти миллиарда рублей, а в 2020 году планирует удвоить объем контрактов.

Разработка концерна «Автоматика» предназначена, в том числе, для проведения закрытых совещаний, экстренных видеоконференций в случае чрезвычайных ситуаций, слушаний дел в суде в режиме удаленного присутствия подсудимых, обмена конфиденциальной информацией, мониторинга технологических процессов.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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