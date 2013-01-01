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В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG)

Фев 6
Москва Центральный федеральный округ
В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG)

Соглашение о реализации этого проекта с объемом инвестиций в $240 млн. подписали российский холдинг «Северсталь» и итальянская компания Tenaris.
Партнеры создадут совместное предприятие Severstal Tenaris, в котором доля «Северстали» составит 51 процентов, Tenaris– 49 процентов. Инвестиции будут распределены в соответствии с долями участия.

Завод будет построен в Сургуте к 2021 году, а на полную мощность в 300 тысяч тонн трубной продукции в год выйдет в 2024-м.

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов подчеркнул, что эффективность предприятия обеспечит также его географическая близость к центрам нефтегазодобычи России и ориентация на сегмент специальных труб.

До сих пор «Северсталь» производила только трубы большого диаметра, использующиеся при строительстве магистральных газопроводов. Новое совместное предприятие будет производить тот сортамент труб спецстали, который сегодня не производится в России, но активно используется российскими нефтяными компании на трудных объектах и сложных скважинах.

По словам генерального директора Tenaris Паоло Рокка, завод обеспечит клиентам решения, способствующие повышению операционной эффективности и снижению затрат. Severstal Tenaris рассчитывает занять 15–20 процентов рынка труб нефтесервисного сортамента на рынках России и СНГ.

Сегодня крупнейшим производителем труб нефтесервисного сортамента в России является ТМК, на долю которой в 2017 году приходилось 54 процентов российского производства. Еще по 17 процентов рынка занимают ОМК и ЧТПЗ.

Ханты-Мансийский автономный округ(Югра), Уральский федеральный округ



 
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