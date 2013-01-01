В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb



Предприятие Segezha Group - Вятский фанерный комбинат - запустил производство премиальной фанеры с тиснением в форме медовых сот, а также ламинированной фанеры различных цветовых решений.

Фанера с тиснением honeycomb разработана для устройства напольных покрытий в малотоннажном коммерческом транспорте (LCV), складских помещениях, для использования на детских и спортивных площадках, в производстве катеров и яхт. Для данного типа фанеры характерны уникальный внешний вид, высокие показатели износостойкости и противоскользящие свойства.

В закупку и установку короткотактного пресса было инвестировано более 150 млн рублей. Новое оборудование позволяет выпускать фанеру с покрытием фенольными и меламиновыми плёнками различных цветов и видов тиснений поверхности, а также может использоваться для облицовывания фанеры различными видами слоистых пластиков. По словам вице-президента Segezha Group Юрия Шадрина, установленные на новых линиях современные цветные сканирующие устройства дефектов шпона серии Mecano G5 позволяют комбинату на всех этапах увеличивать эффективность производства.

Комплексная программа модернизации на Вятском фанерном комбинате реализуется в несколько этапов и на каждом из них обновляется высокотехнологичное оборудование.

В 2018 году была установлена линия раскряжевки брёвен со сканирующим устройством, которая обеспечивает получение максимального выхода шпона, а также линия ребросклеивания сырого и сухого шпона, позволяющая улучшить использование древесного сырья. Кроме того, в прошлом году запущена уникальная для отечественных деревообрабатывающих производств линия наборки пакетов фанеры с экструдерами для жидкого клея. На комбинате установлены котлы для полной утилизации кородревесных отходов, которые обеспечивают производство тепловой энергии и снижают энергетические затраты.

В результате комплексной модернизации и расширения производства на Вятском фанерном комбинате доля экспорта фанеры по итогам 2018 года выросла на 12 процентов и достигла 78 процентов объема производства. В прошлом году Segezha Group начала работать с такими известными транспортными и строительными международными компаниями как Trigano, DOKA, ROLFO PLASTIC GALL SRL, Lamberet SAS, Fliegl GmbH, Domingos Rosinha, состоялись первые поставки для Schmitz Cargobull AG - ведущего европейского производителя прицепов и полуприцепов.

Кировская область, Приволжский федеральный округ