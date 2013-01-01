ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали АПК и внедряли уникальные разработки



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе российские регионы инвестировали средства в развитие сельскохозяйственной отрасли. Так, новый мясоперерабатывающий цех за 39 млн рублей появился в Татарстане, комплекс по приему, сортировке и хранению фруктов объемом в 10 тыс. т открыли в Краснодарском крае, а в Чувашии ввели в эксплуатацию новую линия по производству круп, которые пользуются большим спросом и получают медали на продовольственных конкурсах.

Широкое распространение получили и уникальные отечественные разработки. Например, экологичное удобрение сапропель, для производства которого тюменские специалисты разработали уникальную технологию. Или защитно-сигнальная ткань отечественного производства, не имеющая аналогов в мире, и первое в мире судно усиленного ледового класса «Катерина Великая», обладающее уникальными характеристиками и предназначенное для работы на Северном морском пути.

Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную Комплекс переработки отработанных нефтепродуктов открыт в Амурской области Уникальную защитно-сигнальную ткань запатентовали в Пермском крае «Катерина Великая» сошла со стапеля в Приморье В Чувашии открыли новую линию по производству крупы Особая технология по производству сапропеля разработана в Тюменской области Плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн построено в Краснодарском крае Новая система очистки отработанного воздуха появилась в Воронежской области Реконструкция железнодорожного вокзала завершена в Ивановской области

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