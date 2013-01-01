Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане



В Татарстане открыт мясоперерабатывающий цех, который занимается производством колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Новое производство позволит обеспечить вкусной, качественной и доступной мясной продукцией жителей всего Нурлатского района.

Сельскохозяйственный кооператив «Заготпром» построил новый производственный комплекс в Нурлатском районе Татарстана. Предприятие, на торжественном открытии которого присутствовали глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин и представители Государственного Совета Республики Татарстан, занимается комплексной переработкой мясной продукции. Специалисты цеха организовали собственное производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, которые уже можно приобрести в магазинах района под брендом «Нурлатский край».

Новый комплекс состоит из нескольких производственных помещений и оснащен современным высокотехнологическим оборудованием. Причем денежные средства, в размере 39 млн рублей, получены кооперативом в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Минсельхозпрода РТ.

Открытие комплекса внесло ощутимый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасти Нурлатского района, обеспечило население вкусной и качественной мясной продукцией собственного производства и предоставило 15 новых рабочих мест жителям. В настоящее время предприятие реализует свою продукцию только на территории своего района, но в будущем руководство планирует расширять производство, что позволит трудоустроить еще около 40 человек, и даст возможность предприятию выйти на рынки не только соседних районов, но и других регионов нашей страны.