Комплекс переработки отработанных нефтепродуктов открыт в Амурской области
На территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области начал работу производственный комплекс переработки и утилизации отработанных масел и нефтепродуктов. В ходе переработки специалисты предприятия получают вторичную продукцию, включая базовое масло типа И-12 и добавку в дорожные и кровельные битумы.
Техническое оснащение комплекса позволяет переработать до 3 тыс. т отработанных масел за год и утилизировать до 600 тонн загрязненных нефтепродуктами отходов. При этом в ходе своей работы специалисты комплекса получают продукцию вторичного производства, такую, как синтетическое топливо, используемое для нужд компании, технический углерод, который может быть использован в качестве строительного материала, базовое масло типа И-12, а также добавку в дорожные и кровельные битумы.
В основном, комплекс работает с компаниями, занятыми в автотранспортной и железнодорожной отраслях. Одним из преимуществ нового комплекса является предоставления услуг не только по утилизации и переработки загрязненного масла и нефтепродуктов, но и их доставка от места расположения компании до технических площадей, на которых происходит переработка сырья.
|4 Дек:
|2 Дек:
|12 Дек:
|8 Дек:
|3 Дек:
|15 Дек:
|14 Дек:
|14 Дек:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий