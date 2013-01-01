Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 ДЕК, 21:56 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 ДЕК, 21:56 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Комплекс переработки отработанных нефтепродуктов открыт в Амурской области

Дек 15
Амурская область Дальневосточный федеральный округ
Комплекс переработки отработанных нефтепродуктов открыт в Амурской области


На территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области начал работу производственный комплекс переработки и утилизации отработанных масел и нефтепродуктов. В ходе переработки специалисты предприятия получают вторичную продукцию, включая базовое масло типа И-12 и добавку в дорожные и кровельные битумы.

Новый производственный комплекс глубокой переработки и утилизации отработанных масел и нефтепродуктов построен в Амурской области. Предприятие расположено в особой зоне опережающего развития «Белогорск», что позволило упростить процедуру регистрации нового производства и предоставило льготы по аренде, страховым взносам и налогу на прибыль. Общий объем денежных средств, затраченных на реализацию проекта, немногим превышает 25 млн рублей.

Техническое оснащение комплекса позволяет переработать до 3 тыс. т отработанных масел за год и утилизировать до 600 тонн загрязненных нефтепродуктами отходов. При этом в ходе своей работы специалисты комплекса получают продукцию вторичного производства, такую, как синтетическое топливо, используемое для нужд компании, технический углерод, который может быть использован в качестве строительного материала, базовое масло типа И-12, а также добавку в дорожные и кровельные битумы.

В основном, комплекс работает с компаниями, занятыми в автотранспортной и железнодорожной отраслях. Одним из преимуществ нового комплекса является предоставления услуг не только по утилизации и переработки загрязненного масла и нефтепродуктов, но и их доставка от места расположения компании до технических площадей, на которых происходит переработка сырья.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Амурская область:
4 Дек:
2 Дек:
Дальневосточный федеральный округ:
12 Дек:
8 Дек:
3 Дек:
РОССИЯ:
15 Дек:
14 Дек:
14 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Министра экономики Решетникова могут отправить в отставку перед выборами

Министра экономики Решетникова могут отправить в отставку перед выборами
Политика 1

Цены на хлеб, сахар, муку и подсолнечное масло власти взяли под контроль

Цены на хлеб, сахар, муку и подсолнечное масло власти взяли под контроль
Экономика

Гастарбайтеров на стройки будут завозить в упрощенном порядке. Россияне туда не идут работать

Гастарбайтеров на стройки будут завозить в упрощенном порядке. Россияне туда не идут работать
Экономика 3

Набиуллина после критики Путина не снизит ставку

Набиуллина после критики Путина не снизит ставку
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Уникальную защитно-сигнальную ткань запатентовали в Пермском крае

Уникальную защитно-сигнальную ткань запатентовали в Пермском крае

Комплекс переработки отработанных нефтепродуктов открыт в Амурской области

Комплекс переработки отработанных нефтепродуктов открыт в Амурской области

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

16:43 Уникальную защитно-сигнальную ткань запатентовали в Пермском крае Уникальную защитно-сигнальную ткань запатентовали в Пермском крае
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:54 Комплекс переработки отработанных нефтепродуктов открыт в Амурской области Комплекс переработки отработанных нефтепродуктов открыт в Амурской области
14 ДЕК, 17:45 ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты
14 ДЕК, 15:33 В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную
14 ДЕК, 15:03 Пандемия стимулирует креатив в сфере питания Пандемия стимулирует креатив в сфере питания
14 ДЕК, 14:37 Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14 ДЕК, 14:06 Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!» Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!»
13 ДЕК, 18:55 ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства
13 ДЕК, 01:00 Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь
12 ДЕК, 21:18 Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter