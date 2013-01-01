Комплекс переработки отработанных нефтепродуктов открыт в Амурской области



На территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области начал работу производственный комплекс переработки и утилизации отработанных масел и нефтепродуктов. В ходе переработки специалисты предприятия получают вторичную продукцию, включая базовое масло типа И-12 и добавку в дорожные и кровельные битумы.

Новый производственный комплекс глубокой переработки и утилизации отработанных масел и нефтепродуктов построен в Амурской области. Предприятие расположено в особой зоне опережающего развития «Белогорск», что позволило упростить процедуру регистрации нового производства и предоставило льготы по аренде, страховым взносам и налогу на прибыль. Общий объем денежных средств, затраченных на реализацию проекта, немногим превышает 25 млн рублей.

Техническое оснащение комплекса позволяет переработать до 3 тыс. т отработанных масел за год и утилизировать до 600 тонн загрязненных нефтепродуктами отходов. При этом в ходе своей работы специалисты комплекса получают продукцию вторичного производства, такую, как синтетическое топливо, используемое для нужд компании, технический углерод, который может быть использован в качестве строительного материала, базовое масло типа И-12, а также добавку в дорожные и кровельные битумы.

В основном, комплекс работает с компаниями, занятыми в автотранспортной и железнодорожной отраслях. Одним из преимуществ нового комплекса является предоставления услуг не только по утилизации и переработки загрязненного масла и нефтепродуктов, но и их доставка от места расположения компании до технических площадей, на которых происходит переработка сырья.