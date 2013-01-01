Особая технология по производству сапропеля разработана в Тюменской области
В Тюменском технопарке разработали особую технологию по добыче и дальнейшему производству органических сапропелевых смесей - специального удобрения используемого в сельском хозяйстве для подкормки животных, удобрения почв и повышения урожайности культур.
В Тюменской области сапропель добывают на озере Кайволы-Куль, поднимая удобрение со дна водоема. А новая уникальная технология, разработанная специалистами резидента Тюменского технопарка ООО «ГеоСпецСтрой», позволяет добиться того, чтобы сырье не контактировало с окружающей средой до самого момента упаковки готового продукта. Инновационная технология обезвоживания сапропеля помогает сохранить до 86% органических веществ, полезные кислоты, микро- и макроэлементы и витамины, такие, как калий, магний, кальций, железо, марганец, витамины групп А, В и Е.
Под маркой «Тюменский сапропель» выпускаются удобрения в жидком и сыпучем виде и в виде различных смесей, включая торфяные. Тем не менее, в настоящее время продукция доступна только при заказе онлайн, однако, вскоре, компания обещает начать поставки своей продукции в розничные магазины, причем по цене в три раза ниже, чем существующие на рынке аналоги.
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