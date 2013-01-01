Особая технология по производству сапропеля разработана в Тюменской области



В Тюменском технопарке разработали особую технологию по добыче и дальнейшему производству органических сапропелевых смесей - специального удобрения используемого в сельском хозяйстве для подкормки животных, удобрения почв и повышения урожайности культур.

Сапропель представляет собой многовековые донные отложения пресноводных водоемов, состоящих из отмершей водной растительности, остатков живых организмов, планктона, частиц почвенного перегноя с большим количеством органических веществ. Удобрение относится к виду органических и широко применяется в сельском хозяйстве. Причем с его помощью не только удобряют почву, добиваясь значительного роста растений и насыщения почвы полезными элементами, но также используют для подкормки животных и птиц, стимулируя рост, укрепляя скелет, улучшая обмен веществ и иммунитет молодняка. Удобрение не содержит болезнетворных бактерий или семян сорных растений и подходит для всех типов почв и сельскохозяйственных культур.

В Тюменской области сапропель добывают на озере Кайволы-Куль, поднимая удобрение со дна водоема. А новая уникальная технология, разработанная специалистами резидента Тюменского технопарка ООО «ГеоСпецСтрой», позволяет добиться того, чтобы сырье не контактировало с окружающей средой до самого момента упаковки готового продукта. Инновационная технология обезвоживания сапропеля помогает сохранить до 86% органических веществ, полезные кислоты, микро- и макроэлементы и витамины, такие, как калий, магний, кальций, железо, марганец, витамины групп А, В и Е.

Под маркой «Тюменский сапропель» выпускаются удобрения в жидком и сыпучем виде и в виде различных смесей, включая торфяные. Тем не менее, в настоящее время продукция доступна только при заказе онлайн, однако, вскоре, компания обещает начать поставки своей продукции в розничные магазины, причем по цене в три раза ниже, чем существующие на рынке аналоги.