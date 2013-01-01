Плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн построено в Краснодарском крае
Новое плодовое хранилище введено в эксплуатацию в Краснодарском крае. Мощность нового комплекса составляет 10 тыс. тонн, а в работах по приему, сортировке и хранению фруктов заняты более 60 человек. Строительство хранилища является важным проектом для региона, являющегося лидером России по темпам развития садоводческих хозяйств.
Традиционно Кубань является лидером по темпам развития садоводческой отрасли, в регионе ежегодно открываются новые хозяйства, закладываются новые сады и увеличивается производство плодовой продукции. Открытие нового плодового хранилища является важным событием для региона, тем не менее Кубань нуждается в больших мощностях по хранению плодов. По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в ближайшие пять лет региону понадобится строительство новых хранилищ для фруктов общим объемом порядка 140 тыс. тонн.
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