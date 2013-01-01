В Чувашии открыли новую линию по производству крупы
Еще одна производственная линия по изготовлению крупяных изделий введена в эксплуатацию в Чувашии. Новая линия производства открыта Продовольственным фондом Чувашской Республики. Причем это уже третий конвейер по производству крупяных изделий за последние два года.
Чувашские крупы являются одними из лучших в стране, что подтверждается наградами и медалями, завоеванными в рамках Международного конкурса «Гарантия качества - 2020». Так, семь видов круп, представленных на суд жюри конкурса Продовольственным фондом Чувашии, такие, как полбяная шлифованная, полбяная дробленая, пшеничная, перловая, ячневая, горох шлифованный и горох колотый, получили 4 золотых и 3 серебряных медали.
При этом во время производства крупяных изделий работники Продовольственного фонда используют продукцию Чувашии. В работу идет зерно, выращенное чувашскими аграриями. А для того, чтобы полностью закрыть спрос на чувашские крупы, сотрудники крупяного цеха работают в две смены.
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