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В Чувашии открыли новую линию по производству крупы

Дек 16
Чувашская Республика Приволжский федеральный округ
В Чувашии открыли новую линию по производству крупы


Еще одна производственная линия по изготовлению крупяных изделий введена в эксплуатацию в Чувашии. Новая линия производства открыта Продовольственным фондом Чувашской Республики. Причем это уже третий конвейер по производству крупяных изделий за последние два года.

Как стало известно из сообщения Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, в регионе начала работу новая производственная линия по изготовлению крупяных изделий. Это уже третья производственная линия, открытая за последние два года Продовольственным фондом Чувашии. Открытие еще одного конвейера поможет увеличить почти в два раза выпуск некоторых видов круп, которые имеют хороший спрос и широкую географию поставок.

Чувашские крупы являются одними из лучших в стране, что подтверждается наградами и медалями, завоеванными в рамках Международного конкурса «Гарантия качества - 2020». Так, семь видов круп, представленных на суд жюри конкурса Продовольственным фондом Чувашии, такие, как полбяная шлифованная, полбяная дробленая, пшеничная, перловая, ячневая, горох шлифованный и горох колотый, получили 4 золотых и 3 серебряных медали.

При этом во время производства крупяных изделий работники Продовольственного фонда используют продукцию Чувашии. В работу идет зерно, выращенное чувашскими аграриями. А для того, чтобы полностью закрыть спрос на чувашские крупы, сотрудники крупяного цеха работают в две смены.



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