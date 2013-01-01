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Новый старый облик. Завершена реконструкция ж/д вокзала в Ивановской области

Дек 18
Ивановская область Центральный федеральный округ
Новый старый облик. Завершена реконструкция ж/д вокзала в Ивановской области


В городе Шуя Ивановской области завершены работы по реконструкции железнодорожного вокзала. Причем власти региона приняли решение вернуть сооружению первоначальный облик, сделав здание более комфортабельным и безопасным для пассажиров.

После масштабной реконструкции в городе Шуя Ивановской области вновь начал работу железнодорожный вокзал. Во время капитального ремонта строители полностью изменили инфраструктуру здания, сделав вокзал безопасным и комфортным для пассажиров. Согласно проекту реконструкции сооружения, было решено вернуть вокзалу первоначальный облик, но использовав при проведении работ самые передовые материалы и современную технику.

Железнодорожный вокзал в Шуе был построен в 1896 году. Архитекторы спроектировали здание из кирпича и бревен: вестибюль вокзала был сложен из красного кирпича, а крылья выполнены из дерева. Причем здание вокзала было богато украшено замысловатой резьбой.

В ходе проведения ремонтных работ центральной части железнодорожного вокзала была возвращена красная кирпичная кладка, строители возвели кирпичный фундамент под крыльями здания, а сами стены сделали бревенчатыми, обшили тесом и произвели покраску. Вернули резьбу на карнизы и восстановили башенку с часами на крыше центральной части вокзала, добавили традиционные элементы русского стиля, такие, как, например, резные наличники на окнах, фигурные кронштейны у карнизов, а по краю кровли добавили ажурные подзоры.

Также обустроены и внутренние помещения вокзала: в здании появились туалетные комнаты, создана игровая комната для маленьких пассажиров, оборудованы розетки и проведен бесплатный интернет, появились специальные пандусы для маломобильных пассажиров. Организован выставочный зал, где разместилась историческая выставка местного музея и железнодорожников, модернизированы кассовая и санитарные зоны, а также зоны входа и выхода. Проведены работы по ремонту и благоустройству пассажирского перрона.



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