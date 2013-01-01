В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную



Началась эксплуатация уникального моста через реку Песчаную в Алтайском крае. Мост занимает важное место в дорожной системе региона. Через него проходят сельскохозяйственные маршруты, проезжает большое количество большегрузов и школьных маршрутов, проходит большой поток пешеходов. Новое сооружение обеспечивает безопасность движения и сокращает время проведенное в пути.

Строители завершили все необходимые работы по возведению нового мостового перехода через реку Песчаную в Смоленском районе Алтайского края. Новый уникальный мост, общая длина которого составляет порядка 174 метров, уже введен в эксплуатацию. Ремонтники не только произвели возведение мостового перехода, но также провели обустройство подходов, составивших около 1,2 км, организовали освещение моста, устроили дамбы и новые тротуары, произвели укрепление берегов. Общая стоимость проведенных работ составила 351 млн рублей.

Причем самой главной сложностью при возведении моста стало проведение подготовительных работ, ведь они проходили в условиях минусовых температур, осложняясь сильным промерзанием грунта. Ремонтникам приходилось проводить обогрев конструкций во время их монтажа, задействовать большее количество современной специальной техники при проведении всех необходимых работ.

Новый мостовой переход является важным звеном в дорожной системе района, так как через него проходят важные сельскохозяйственные и школьные маршруты, двигается большое количество большегрузов и пешеходов. Старый же мост был построен еще в 1969 году, по нему не могли одновременно проехать два грузовика, а во время паводков существовали серьезные трудности при проезде, не говоря уже о безопасности движения. Именно это послужило причиной возведение нового мостового перехода, обеспечившего комфортный и безопасный проезд всем участникам дорожного движения.