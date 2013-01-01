Новая система очистки отработанного воздуха появилась в Воронежской области
Предприятие СИБУРа «Воронежсинтезкаучук» в Воронежской области открыло новую установку, которая будет очищать отработанный производством компании воздух. При этом планируется дальнейшее использование очищенного воздуха в качестве пара для собственных нужд компании.
Инвестиции в проект составили более 700 млн рублей. Новая система повысит эффективность производства, позволит использовать полученный пар для собственных нужд, не закупая его у партнеров, и увеличит экологическую безопасность предприятия. Также установка новой системы очистки воздуха окажет благоприятное влияние на экологию Краснодарского края, уменьшив количество вредных выбросов от производства в атмосферу.
Предприятия производящие синтетический каучук относятся к первому классу опасности по степени воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Производство каучука загрязняет атмосферу стиролом, дивинилом, толуолом, ацетоном и другими опасными веществами, основными из которых являются оксиды серы, сероводород, сероуглерод, оксиды азота, бензопирен, аммиак, соединения хлора и фтора. В основном загрязнение происходит из-за неполной дегазации латекса или крошки каучука, от агрегатов сушки каучука и недостаточной герметичности оборудования. Выбросы в атмосферу происходят через вытяжную вентиляцию и количество вредных примесей в отдельные периоды может достигать 90 кг/ч.
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