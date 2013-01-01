ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе успешно завершился целый ряд значимых для всей страны и конкретных регионов инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. Реализованы проекты разного объема - от крупнейшего в России и Европе комплекса переработке мяса индейки, построенного под Пензой мощным агрохолдингом, до созданного объединением фермеров небольшого фруктохранилища, необходимого для развития плодоводства в Дагестане.

Новые разработки в различных сферах – от биотехнологий и нейросетей до систем очистки нефтепродуктов – представили российские исследователи. Стартовал уникальный проект создания международной арктической станции на Ямале.

В регионах продолжалась модернизация и расширение производства на промышленных предприятиях в разных отраслях.

В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов В Кировской области запустили производство клееной балки для деревянного домостроения

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»