В Кировской области запустили производство клееной балки для деревянного домостроения



Выпуск клеёной балки, древесных гранул и технологической щепы налажен на предприятии в моногороде Луза, созданном компанией «Хольц Хаус» при поддержке Фонда развития промышленности.

Компания «Хольц Хаус» - ведущий производитель пиломатериалов и домокомплектов из бруса - вложил в реализацию проекта в Кировской области более 200 млн рублей. Почти половина этой суммы - 81,3 млн рублей – была предоставлена в виде льготных займов федеральным и региональным Фондами развития промышленности в рамках программы «Проекты развития».

Как сообщает пресс-центр ФРП, на предприятии создано более 70 новых рабочих мест. С применением современных технологий здесь из древесины хвойных пород будут выпускать 15 тысяч кубометров клеёной балки в год. Этот материал применяется в малоэтажном строительстве и широко используется в качестве перекрытий при строительстве промышленных, складских и офисных зданий.

Кроме того, на новых мощностях предприятия будут ежегодно выпускать 9,6 тысячи тонн древесных гранул, которые используются как биотопливо, и 4,2 тысячи тонн технологической щепы, которая применяется для производства целлюлозы.

Такая глубина переработки древесины обеспечивает практически безотходное производство на «Хольц Хаус».

Создание этого предприятия соответствует задачам нацпроекта «Жилье и городская среда» и достижению целей программы «Комфортная и безопасная среда для жизни», а также поставленных главой государства задач по развитию деревопереработки внутри страны.

Инвестиционный проект получил поддержку Фонда развития моногородов – был выдан заем в размере 174 млн рублей на закупку лесозаготовительной техники и автотранспорта, профинансировано создание инженерной и транспортной инфраструктуры предприятия в Лузе.