В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей



Имплант, предназначенный для вживления в кору головного мозга, разработан резидентом «Сколково» - компанией «Лаборатория «Сенсор-Тех» в сотрудничестве с учеными Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и Центра коллективного проектирования Российского технологического университета МИРЭА.

Разработки, призванные в буквальном смысле «слепым глаза вернуть», велись во взаимодействии с фондом поддержки слепоглухих «Со-единение».

Ранее «Лаборатория «Сенсор-Тех» апробировала американскую технологию «бионического зрения», которое обеспечивается имплантом, вживляемым в поврежденную сетчатку. Специалисты пришли к выводу, что бионические протезы подходят лишь единицам незрячих, и стали искать более эффективные способы обеспечить так называемое «предметное зрение».

Созданная российскими учеными система включает имплант, который вживляется в зрительную зону коры головного мозга, две камеры, которые крепятся на головном обруче и микрокомпьютер, который можно носить на поясе. Принцип действия примерно следующий – изображения с камер, которые охватывают окружающее человека пространство, обрабатывает компьютер и передает данные на нейроимплант.

Эта информация поступает напрямую в кору головного мозга путём электрической стимуляции тех участков, которые отвечают за восприятие зрительных образов. Адаптивные возможности мозга велики, поэтому незрячий постепенно подстраивается под новый способ получения информации, начинает различать контуры находящихся перед ним предметов.

Безусловно, таким образом слепой не сможет видеть картину мира так же как зрячий, но сможет на порядок лучше ориентироваться в окружающем его пространстве, различая в общих очертаниях людей, дома, заборы, машины и тому подобное.