ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 ИЮЛ, 18:39 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 ИЮЛ, 18:39 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса

Июл 15
Курганская область Уральский федеральный округ
В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса


В селе Частоозерье реализован еще один инвестиционный проект компании «Мясокомбинат «Велес», которая за пять лет вложила уже более 1,3 млрд рублей в развитие производственных объектов в регионе.

                                

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, на новом автоматизированном производстве в Частоозерье создано 25 новых рабочих мест. Региональные власти оказывают поддержку инвесторам – в частности, планируется выделить из бюджета субсидию на возмещение части затрат на приобретенное по лизинговым схемам оборудование.

Комплекс включает в себя убойный цех мощностью 120 голов свиней в и 15 голов крупного рогатого скота в час, а также корпус для переработки биологических отходов в костную муку. Такой замкнутый цикл производства обеспечивает экологическую безопасность и делает предприятие более эффективным. Ведь мясокостная мука является сырьем для производства комбикормов и для парфюмерно-косметологической промышленности.

Собственные мощности по промышленному забою скота позволят «Мясокомбинату «Велес» обеспечить высокое качество и безопасность своей продукции. Сегодня «Велес» является одним из крупнейших предприятийи пищевой  отрасли в Курганской области. Он выпускает 60 тонн готовой продукции в сутки, производя более трех сотен наименований колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов.

«Велес» активно участвует в развитии инфраструктуры и социальной сферы Частоозерья и является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Так, только в 2020 году в консолидированный бюджет Курганской области им уплачено свыше 100 млн рублей налогов.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курганская область:
15 Мар:
9 Мар:
26 Окт:
Уральский федеральный округ:
14 Июл:
9 Июл:
8 Июл:
РОССИЯ:
15 Июл:
14 Июл:
14 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции

Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции
Экономика

Все деньги на еду уходят у каждого шестого жителя России. У 60% – половина зарплаты

Все деньги на еду уходят у каждого шестого жителя России. У 60% – половина зарплаты
Экономика 1

«Нужно бороться со спекулянтами». Половина россиян выступила за контроль над ценами как в СССР

«Нужно бороться со спекулянтами». Половина россиян выступила за контроль над ценами как в СССР
Экономика 1

Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности

Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности
Экономика 3

Узнай, страна!

В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса

В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса

В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов

В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

17:42 В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса
Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции
Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции
14:50 В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов
14 ИЮЛ, 23:46 В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей
14 ИЮЛ, 20:58 Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе
14 ИЮЛ, 20:34 В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами
14 ИЮЛ, 18:36 В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка» В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка»
ЕП призвал ЕС готовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму РФ
ЕП призвал ЕС готовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму РФ
13 ИЮЛ, 23:27 В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов
13 ИЮЛ, 21:26 «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа
13 ИЮЛ, 19:43 В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей
13 ИЮЛ, 14:48 В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter