В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса



В селе Частоозерье реализован еще один инвестиционный проект компании «Мясокомбинат «Велес», которая за пять лет вложила уже более 1,3 млрд рублей в развитие производственных объектов в регионе.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, на новом автоматизированном производстве в Частоозерье создано 25 новых рабочих мест. Региональные власти оказывают поддержку инвесторам – в частности, планируется выделить из бюджета субсидию на возмещение части затрат на приобретенное по лизинговым схемам оборудование.

Комплекс включает в себя убойный цех мощностью 120 голов свиней в и 15 голов крупного рогатого скота в час, а также корпус для переработки биологических отходов в костную муку. Такой замкнутый цикл производства обеспечивает экологическую безопасность и делает предприятие более эффективным. Ведь мясокостная мука является сырьем для производства комбикормов и для парфюмерно-косметологической промышленности.

Собственные мощности по промышленному забою скота позволят «Мясокомбинату «Велес» обеспечить высокое качество и безопасность своей продукции. Сегодня «Велес» является одним из крупнейших предприятийи пищевой отрасли в Курганской области. Он выпускает 60 тонн готовой продукции в сутки, производя более трех сотен наименований колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов.

«Велес» активно участвует в развитии инфраструктуры и социальной сферы Частоозерья и является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Так, только в 2020 году в консолидированный бюджет Курганской области им уплачено свыше 100 млн рублей налогов.