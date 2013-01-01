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В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов

Июл 12
Москва Центральный федеральный округ
В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов


Ученые МГУ и Института металлургии и материаловедения РАН в сотрудничестве с исследователями из Казанского и Белгородского университетов на основе порошков фосфатов кальция создали принципиально новые катализаторы для нефтепереработки.

Те катализаторы, которые сегодня применяют нефтеперерабатывающие предприятия, чтобы избавиться от примесей в нефти, весьма дорогостоящи и при использовании образуют большой объем токсичных веществ.

Российские ученые разработали экономичные катализаторы, которые не требуют применения высоких температур и давления опасного водорода, при этом делая очистку нефтепродуктов более дешевой и  безопасной.

Как сообщает научное издание Indicator.Ru, в новой высокопористой системе очистки частицы улавливают молекулы серосодержащих примесей, обеспечивая их взаимодействовать с перекисью водорода, и  «отмывают» самые трудноотделяемые соединения.

В РАН отмечают, что за основу ученые взяли материал, который широко применяется в медицине для инженерии костной ткани. Они синтезировали частицы фосфатов кальция размером около 10 20 нанометров, образующие пористые агломераты. Каталитическая система на основе этих железосодержащих порошков фосфатов кальция с включениями молибдена, способна обеспечить практически абсолютную очистку топлива.

Новая технология  позволяет при температуре 70˚С  в течение получаса окислить наиболее устойчивые примеси в нефтепродуктах. Принципиально новую систему высокоэффективной и безопасной системы очистки нефтепродуктов готовят к внедрению в реальный сектор экономики.



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