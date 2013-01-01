В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов



Инвестиционный проект был реализован в Кизлярском районе СПоК «Стимул» при грантовой поддержке республиканского Минсельхозпрода. Новое хранилище оборудовано современными системами климат-контроля и полностью готово к приему урожая 2021 года

Как сообщает пресс-центр Правительства РД, СПоК «Стимул» сформирован с участием ЛПХ, крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных организаций, которые выращивают овощные и бахчевые культуры, производят животноводческую продукцию. Новое хранилище позволит им на длительное время сохранить урожай, наладить эффективный сбыт продукции, а также обеспечит дополнительными рабочими местами.

Благодаря инвестициям в развитие садоводства и овощеводства в Дагестане ежегодно собирают около полутора миллионов тонн фруктов и овощей. И сегодня в республике формируется пул пилотных инвестпроектов, направленных на создание мощностей по хранению и переработке садоводческой и овощеводческой продукции. Республиканские власти рассчитывают в партнерстве с частными инвесторами создать хранилища мощностью три-пять тысяч тонн также в Хасавюртовском, Карабудахкентском, Каякентском, Сулейман-Стальском, Магарамкентском и других районах.

А поскольку более 60 процентов плодоовощной продукции в Дагестане выращивают личные подсобные хозяйства, то инвестиционные проекты по созданию фрукто- и овощехранилищ планируется реализовать за счет развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. В регионе создана система государственной поддержки СПоК, в том числе выделения грантов на развитие их материально-технической базы.

Есть планы и по созданию более крупных хранилищ мощностью по десять тысяч тонн, которые построят ООО «Полоса» и КФХ «Сад» в южных районах республики.