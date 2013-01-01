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В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel

Июл 13
Мурманская область Северо-Западный федеральный округ
В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel


Специальный инвестиционный контракт, который предусматривает реализацию на побережье Баренцева моря проекта стоимостью 23 млрд. рублей подписан между правительством Мурманской области и компанией «Энел Рус Винд Кола».

Ветропарк «Кольская ВЭС» получил статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области и станет крупнейшим объектом «зелёной» энергетики в Заполярье.

Как сообщает пресс-служба Правительства Мурманской области, оснащенный 57 турбинами ветропарк, который способен вырабатывать 750 ГВтч в год, строится под Териберкой на площади 257 гектаров.

Для этого участка побережья Баренцева моря характерна постоянно ветреная погода.  Используя силу ветра для выработки электроэнергии, регион сможет предотвратить выброс в атмосферу около 600 тысяч тонн углекислого газа.

Подписание СПИК 2.0 по проекту «Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская ВЭС» установленной мощностью 200,97 МВт в Кольском районе Мурманской области» ускорит его реализацию и обеспечит налоговые преференции инвесторам. Компания «Энел Рус Винд Кола» на пять лет получит льготы по налогу на имущество организаций.

Кроме того, инвесторы и региональные власти готовы реализовать совместные образовательные  проекты – от стажировок студентов на объектах Кольской ВЭС до организации в МГТУ специальных курсов подготовки в специалистов в сфере ветроэнергетики.

 



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