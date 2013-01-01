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В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови

Июл 16
Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ
В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови


На заводе германской компании Sarstedt, построенном в северной столице в индустриальном парке «Марьино, запущена линия по производству систем взятия капиллярной крови и планируется открытие линии, выпускающей системы взятия венозной крови.

Проект с объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей по локализации в России производства данной медтехники реализован в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2018 с крупнейшим германским производителем лабораторной и медицинской техники.

Новые завод Sarstedt построен в Петродворцовом районе Петербурга на участке в 4 га. Производственные, складские помещения и административно-деловой центр расположились на площади 9,5 тыс. кв. метров.

Планы развития производства корректируются в соответствии с изменениями рыночной лабораторный пластик для ПЦР-исследований, молекулярной биологии, системы анализа газов крови ситуации.

Произведенные в индустриальном парке «Марьино» системы для забора крови будут поставляться в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, и других регионов РФ.

После того, как завод выйдет на полную мощность, Sarstedt полностью локализует в России производство систем забора крови, а в дальнейшем - будет экспортировать выпущенную в Санкт-Петербурге продукцию.



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