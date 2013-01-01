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В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь

Июл 12
Новосибирская область Сибирский федеральный округ
В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь


В реализацию этого проекта компания «Сибирское стекло» при поддержке Евразийского банка развития федерального ФРП инвестировала более полутора миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-центр РАТМ холдинга, в состав которого входит «Сибстекло», новую печь с варочным бассейном площадью 130 кв. метров, спроектировала итальянская компания Glass Service; а около двух тысяч тонн огнеупоров для нее закупались в России, Европе и Китае.

Печь заработала на полную мощность – 375 тонн стекломассы в сутки. А еще в период пуско-наладочных работ печи изготовили 92 млн стеклоизделий.

Новые технологии позволили оптимизировать процесс стекловарения, увеличить объем стекломассы, сократить потребление газа и выбросы вредных веществ. Проще говоря, это оборудование на порядок эффективнее и экологичнее того, что было раньше на предприятии.

Подобных линий сегодня не больше десятка на всех отраслевых предприятиях в России. На печи установили пять стеклоформующих машин, подключенных к питателю, подающему стекломассу и позволяющих одновременно выпускать стеклоизделия любого типа. С печью, способной производить  более 450 млн единиц стеклотары в год, общая производительность «Сибстекла»  увеличится на треть – до 850 млн. единиц.Вся продукция соответствует мировым стандартам и позволяет удовлетворить спрос на качественную стеклотару предприятий Урала и Сибири.

Кроме того, «Сибстекло» выступает с предложениями увеличить объемы  производства тары из переработанного вторсырья. Сегодня на предприятие поступает не более 5 тыс. тонн из 55 тыс тонн отходов стеклотары, ежегодно накапливающихся в Новосибирской области. Компания открыла пункты приема отходов стекла на территории региона, а также утилизирует стеклотару из ресторанов, отелей, развлекательных комплексов. И речь тут идет не только об экономике, но и об экологии.

Ведь  одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны полезных ископаемых.

 



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