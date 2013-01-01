В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС



В создание животноводческого комплекса Дмитриевском районе ГК «Агропромкомплектация» вложила 8 млрд рублей. Инвестиционный проект был реализован при поддержке «Россельхозбанка».

Как сообщает пресс-служба Правительства Курской области, молочный комплекс построили в рекордные сроки – корпуса и инфраструктуру возвели за год буквально в «чистом поле».На новом сельхозпредприятии уже создана сотня рабочих мест, а по мере развития производства их станет больше.

Комплекс «Дмитриевский» рассчитан на единовременное содержание. Сегодня его корпуса уже на 70 процентов заполнены поголовьем крупного рогатого скота самых продуктивных пород, а полностью стадо планируется сформировать к январю-февралю 2022 года.

Проектная мощность нового комплекса в Дмитриевском районе составляет 70 тыс. тонн молока в год. Ввод этого и других предприятий ГК «Агропромкомплектация» в Калужской области позволит на 100 тыс. тонн увеличить долю региону на российском рынке, которая сегодня составляет 230 тыс. тонн молока. За прошлый год прирост производства молока в области составил 30 тыс. тонн.

Присутствовавший на открытии комплекса министр сельского хозяйства РФ отметил его значимость для развития молочной отрасли Курской области всей страны. Он также сообщил, что на развитие молочного животноводства в России в 2020 году было направлено в целом более 37 млрд рублей. Господдержка и привлечение частных инвестиций позволили добиться рекордного прироста объемов производства молока – на 865 тысяч тонн. Всего в регионах страны в 2020 году было произведено более 32 млн тонн.