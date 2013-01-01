ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 ИЮЛ, 22:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 ИЮЛ, 22:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС

Июл 12
Курская область Центральный федеральный округ
В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС


В создание животноводческого комплекса Дмитриевском районе ГК «Агропромкомплектация» вложила 8 млрд рублей. Инвестиционный проект был реализован при поддержке «Россельхозбанка».

Как сообщает пресс-служба Правительства Курской области, молочный комплекс построили в рекордные сроки – корпуса и инфраструктуру возвели за год буквально в «чистом поле».На новом сельхозпредприятии уже создана сотня рабочих мест, а по мере развития производства их станет больше.

Комплекс «Дмитриевский» рассчитан на единовременное содержание. Сегодня его корпуса уже на 70 процентов заполнены поголовьем крупного рогатого скота самых продуктивных пород, а полностью стадо планируется сформировать к январю-февралю 2022 года.

Проектная мощность нового комплекса в Дмитриевском районе составляет 70 тыс. тонн молока в год. Ввод этого и других предприятий ГК «Агропромкомплектация» в Калужской области позволит на 100 тыс. тонн увеличить долю  региону на российском рынке, которая сегодня составляет 230 тыс. тонн молока.  За прошлый год прирост производства молока в области составил 30 тыс. тонн.

Присутствовавший на открытии комплекса министр сельского хозяйства РФ отметил его значимость для развития молочной отрасли Курской области всей страны. Он также сообщил, что на развитие  молочного животноводства в России в 2020 году было направлено в целом более 37 млрд рублей. Господдержка и привлечение частных инвестиций позволили добиться рекордного прироста объемов производства молока – на 865 тысяч тонн. Всего в регионах страны в 2020 году было произведено более 32 млн тонн.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
25 Мар:
11 Мар:
2 Мар:
Центральный федеральный округ:
12 Июл:
9 Июл:
8 Июл:
РОССИЯ:
12 Июл:
11 Июл:
10 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс

Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс
Политика

Совбез: Запад пытается спровоцировать экономический кризис в России

Совбез: Запад пытается спровоцировать экономический кризис в России
Политика 3

Госкомпании заплатят в два раза меньше в бюджет из-за падения цен на нефть

Госкомпании заплатят в два раза меньше в бюджет из-за падения цен на нефть
Экономика 2

Зарплаты готовы повысить лишь 7% компаний. Россия по этому показателю последняя в мире

Зарплаты готовы повысить лишь 7% компаний. Россия по этому показателю последняя в мире
Экономика

Узнай, страна!

В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов

В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов

Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес

Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

21:12 В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов
Силуанов призвал быстрее прекратить поддержку населения и бизнеса в других странах
Силуанов призвал быстрее прекратить поддержку населения и бизнеса в других странах
16:49 Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес
14:38 В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС
11 ИЮЛ, 20:53 МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России
10 ИЮЛ, 10:58 ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки
09 ИЮЛ, 21:28 В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу
Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс
Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс
09 ИЮЛ, 20:31 В Челябинской области открыли многофункциональный спортивный комплекс «Динамо» В Челябинской области открыли многофункциональный спортивный комплекс «Динамо»
09 ИЮЛ, 19:13 Впервые на МАКС. МС-21-310 Впервые на МАКС. МС-21-310
09 ИЮЛ, 18:27 В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение
08 ИЮЛ, 23:53 В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter