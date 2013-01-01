В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей



Завод «ОХК «Уралхим», выпускающий раствор AdBlue, который позволяет на 90 процентов снизить содержание оксидов азота в автомобильных выхлопах, заработал в городе Ярцево.

Компания, которая является крупным производителем и поставщиком низкобиуретного карбамида, запустила собственное производство AdBlue в Смоленской области.

Как сообщает пресс-центр «Уралхим», на заводе установлено инновационное оборудование, которое позволяет осуществить все четыре этапа производства жидкого реагента - водоподготовку, смешение компонентов, хранение раствора и фасовку продукции. На каждом этапе обеспечен защищенный автоматизированный контроль технологических параметров. Готовая продукция соответствует международным стандартам.

Сегодня мощность импортозамещающего производства в Ярцево составляет 1250 тонн AdBlue в месяц. Но завод построен и оборудован таким образом, что она может быть увеличена вдвое – до 2,5 тонн в месяц.

В день открытия завода всего за полчаса провели первую отгрузку AdBlue в 25-тонную автоцистерну.

В дальнейшем этим реагентом отечественного производства планируется обеспечить автотранспорт, перемещающийся по территории Смоленской области как в Европу, так и в другие регионы России.