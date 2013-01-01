В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка»



Соглашение о реализации этого проекта подписали власти Ямало-Ненецкого автономного округа и руководство Московского физико-технического института (МФТИ).

Освоение природных богатств российской Арктики требует создания новых технологий, резервных источников и накопителей энергии, а также автономных систем, способных работать в крайне суровых климатических условиях с минимальным участием человека.

Исследователи МФТИ вместе с учеными и правительством Ямала приступили к реализации проекта не имеющей аналогов в мире автономной арктической станции, которая станет прообразом города будущего.

«Снежинка» будет автономным комплексом, работающим на возобновляемых источниках энергии. На международной арктической станции будут осваивать «зелёную» водородную энергетику, изучать возможности ее применения для развития нефтегазохимии и топливно-энергетического комплекса на Крайнем Севере.

Как сообщает пресс-служба Правительства ЯНАО, проект позволит обеспечить «умную специализацию» региона. На площадке нового научного центра будут проводиться исследования по изменению климата и криолитозоны, создаваться новые технологии геотехнического и геокриологического мониторинга. Кроме того, здесь будут испытывать препараты для обеспечения геоэкологической безопасности природных систем и строительных объектов.

Конструкция полигона для проведения тестовых инжиниринговых работ «Снежинки» будет развернута на площадке МФТИ. После успешного тестирования это оборудование перевезут на Ямал и установят на станции. Сам научный полигон построят на берегу Нефритового озера в на восточных склонах Полярного Урала в Приуральском районе ЯНАО. Расположение станции рядом с живописными ландшафтами природного парка «Полярно-Уральский» в дальнейшем откроет возможности ее использования для реализации образовательных и экскурсионных программ.

Но первоочередной задачей остается работа «Снежинки» как открытого для исследователей со всего мира научного полигона, на котором будут проводиться исследования выбросов парниковых газов от антропогенных и природных источников, отрабатываться и внедряться био- и агротехнологии, новейшие системы жизнеобеспечения.