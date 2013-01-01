В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки



Предприятие мощностью более трехсот тонн продукции в сутки создано в Нижнем Ломове в результате реализации соглашения, заключенного группой компаний «Дамате», «Россельхозбанком» и Правительством Пензенской области. Объем инвестиций составил около 9 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства РФ, участвовавший в открытии нового предприятия «Дамате», отметил, что Пензенская область сегодня лидирует в России в развитии птицеводства и производит почти половину всего мяса индейки в стране.

Как сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области, ГК «Дамате является стратегическим партнером региона. На предприятиях группы компаний уже производится 155 тысяч тонн мяса индейки и работает почти десять тысяч человек. На новом производстве в Нижнем Ломово мощностью более 300 тонн продукции в сутки создано еще 700 рабочих мест.

Отмечается, что «Дамате» создает не только рабочие места, но и инфраструктуру - в селе Кривошеевка Нижнеломовского района для сотрудников агрохолдинга построен целый жилой поселок «Сосновый бор» с общежитиями для жителей других районов Пензенской области и специалистов из других регионов России.

Сырьевая база и убойные цеха находятся в непосредственной близости от мясоперерабатывающего завода. Производственные процессы на новом предприятии автоматизированы и роботизированы, а новейшее оборудование позволяет выпускать широкий ассортимент продукции из качественного мяса индейки - сыровяленые и вареные колбасы, ветчины, сосиски, кулинарные изделия су-вид, готовые к употреблению полуфабрикаты.

«Дамате» планирует и дальше наращивать основные производственные мощности, вкладывать средства в модернизацию коммуникаций, строительство высокотехнологичных объектов инфраструктуры. Так, в Пензенской области планируется строительство 128 новых птичников, так что общее количество птичников компании в регионе увеличится до 652. Производственные мощности будут увеличены с 155 до 207 тысяч тонн в убойном весе в год.

Источником финансирования станут собственные средства «Дамате» и кредитные средства «Россельхозбанка». Как сообщается на официальном сайте компании, в расширение проекта по производству индейки будет вложено дополнительно 12,6 млрд рублей, а общий объем инвестиций в этот проект составит порядка 74 млрд рублей.