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ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?

Окт 23
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе в регионах России состоялись события, важные для развития таких отраслей как атомная энергетика, промышленность строительных материалов, машиностроение не только в регионах, но и в масштабах всей страны.

Круглогодичный доступ почти к 50-ти нефтегазовым месторождениям Ямала обеспечит автомобильный мост через реку Пур, открытия которого местные жители ждали 40 лет.

На производствах внедрялись передовые технологии и разработки. В регионах продолжалась модернизация энергообъектов, принимались решения для развития внутреннего туризма.

  1. В Тульской области открыли одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей

  2. В ЯНАО открыли новый автомобильный мост через реку Пур, который обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала

  3. В Ленинградской области первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2

  4. В Свердловской области заложили единственное в России производство высокоскоростных электропоездов

  5. В Калининградской области открыли первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников

  6. В Башкирии запустили первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства

  7. В Приморском крае первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ

  8. В Ярославской области ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия

  9. В Челябинской области стартовало создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал»

  10. В Вологодской области перевели на дистанционное управление три центра питания

Кроме того, в Иркутской области готовят к запуску крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн, а в Архангельской области в освоение арктического цинкового месторождения инвестируют 71 млрд рублей.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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