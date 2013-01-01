ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе в регионах России состоялись события, важные для развития таких отраслей как атомная энергетика, промышленность строительных материалов, машиностроение не только в регионах, но и в масштабах всей страны.

Круглогодичный доступ почти к 50-ти нефтегазовым месторождениям Ямала обеспечит автомобильный мост через реку Пур, открытия которого местные жители ждали 40 лет.

На производствах внедрялись передовые технологии и разработки. В регионах продолжалась модернизация энергообъектов, принимались решения для развития внутреннего туризма.

Кроме того, в Иркутской области готовят к запуску крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн, а в Архангельской области в освоение арктического цинкового месторождения инвестируют 71 млрд рублей.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»