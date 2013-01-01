ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошедшей неделе в регионах России состоялись события, важные для развития таких отраслей как атомная энергетика, промышленность строительных материалов, машиностроение не только в регионах, но и в масштабах всей страны.
Круглогодичный доступ почти к 50-ти нефтегазовым месторождениям Ямала обеспечит автомобильный мост через реку Пур, открытия которого местные жители ждали 40 лет.
На производствах внедрялись передовые технологии и разработки. В регионах продолжалась модернизация энергообъектов, принимались решения для развития внутреннего туризма.
- В Тульской области открыли одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей
- В ЯНАО открыли новый автомобильный мост через реку Пур, который обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала
- В Ленинградской области первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2
- В Свердловской области заложили единственное в России производство высокоскоростных электропоездов
- В Калининградской области открыли первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников
- В Башкирии запустили первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства
- В Приморском крае первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ
- В Ярославской области ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия
- В Челябинской области стартовало создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал»
- В Вологодской области перевели на дистанционное управление три центра питания
Кроме того, в Иркутской области готовят к запуску крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн, а в Архангельской области в освоение арктического цинкового месторождения инвестируют 71 млрд рублей.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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