В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей
Общий объем инвестиций в проект освоения крупнейшего в России свинцово-цинкового месторождения, расположенного на архипелаге Новая Земля в Архангельской области, составит 71 млрд рублей. Десятую часть — 7 млрд рублей — АО «Первая горнорудная компания» получит в форме субсидии из федерального бюджета. На выделенные деньги построят водопроводные сети, очистные сооружения, вертолетную площадку и автодороги на месторождении.
Проект предполагает строительство самого северного горнодобывающего предприятия. Налоговые отчисления в бюджет за весь период реализации проекта составят не менее 43 млрд рублей.
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