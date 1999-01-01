В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей



Общий объем инвестиций в проект освоения крупнейшего в России свинцово-цинкового месторождения, расположенного на архипелаге Новая Земля в Архангельской области, составит 71 млрд рублей. Десятую часть — 7 млрд рублей — АО «Первая горнорудная компания» получит в форме субсидии из федерального бюджета. На выделенные деньги построят водопроводные сети, очистные сооружения, вертолетную площадку и автодороги на месторождении.

Месторождение Павловское, которое было открыто «Первой горнорудной компанией» в 2001 году, обладает мощными природными запасами — 47,7 млн тонн руды, в том числе цинка, свинца, серебра. Проект предполагает строительство самого северного горнодобывающего предприятия. Налоговые отчисления в бюджет за весь период реализации проекта составят не менее 43 млрд рублей.

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