Первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ в Приморье



Важным событием для всего Приморского края стал перевод на природный газ крупного производственного предприятия края – АО «Спасскцемент» в городе Спасске-Дальнем. Один из ключевых поставщиков строительных материалов на Дальнем Востоке, завод стал первым крупным производственным предприятием, перешедшим на сложнейшую технологию использования природного газа вместо угля. Газификация «Спасскцемента» позволит подключить к «голубому» топливу близлежащие села, затем газ пойдет в Находку.

Масштабные работы по газификации на заводе велись в течение нескольких лет. Длина внешнего газопровода от точки подключения до цеха составляет свыше 1,4 тыс. метров

Газораспределительная система на территории завода полностью готова к работе. Благодаря переходу с каменного угля на природный газ в качестве технологического топлива предприятие существенно оптимизирует процесс производства.

Теперь исключены такие процессы как приемка, складирование, дробление, сушка, помол и доставка угля, значительно упрощена схема подачи топлива в печи. Кроме того, прекратятся выбросы угольной пыли в атмосферу, и в результате улучшится экологическая обстановка.