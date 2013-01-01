Первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ в Приморье
Важным событием для всего Приморского края стал перевод на природный газ крупного производственного предприятия края – АО «Спасскцемент» в городе Спасске-Дальнем. Один из ключевых поставщиков строительных материалов на Дальнем Востоке, завод стал первым крупным производственным предприятием, перешедшим на сложнейшую технологию использования природного газа вместо угля. Газификация «Спасскцемента» позволит подключить к «голубому» топливу близлежащие села, затем газ пойдет в Находку.
Газораспределительная система на территории завода полностью готова к работе. Благодаря переходу с каменного угля на природный газ в качестве технологического топлива предприятие существенно оптимизирует процесс производства.
Теперь исключены такие процессы как приемка, складирование, дробление, сушка, помол и доставка угля, значительно упрощена схема подачи топлива в печи. Кроме того, прекратятся выбросы угольной пыли в атмосферу, и в результате улучшится экологическая обстановка.
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