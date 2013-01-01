Переславские ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия
Специалисты НИИ космических и авиационных материалов, который находится в Переславле-Залесском, создали полимерный материал аристид для использования в авиационной, космической и других сферах. Новый композитный материал в 10 раз легче авиационного алюминия и способен выдерживать температуры до 1300 градусов, оставаясь устойчивым к возгоранию. Кроме того, он способен выдержать выстрел из пистолета и постепенно регенерироваться. Этот же сплав можно использовать и в качестве антенны.
По мнению ученых, аристид – достойная замена авиационному алюминию и эпоксидным полимерам, которые не имеют такой стойкости при воздействии температуры. По способности сохранять тепло 3 мм этого материала могут равняться 1 метру кирпичной кладки, поэтому сфера применения его достаточно широка.
В настоящее время научно-исследовательский институт уже наладил производство нового материала, который получил имя древнегреческого ученого, философа, политического и военного деятеля Аристида.
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