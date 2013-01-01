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Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии

Окт 19
Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ
Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии


Первая в стране автоматическая газораспределительная станция нового поколения (АГРС-НП) «Прогресс», соответствующая критериям «умного» оборудования, заработала на объекте «Тюрюшля» компании «Газпром трансгаз Уфа» в Башкортостане. По оценкам специалистов, степень автоматизации процессов станции столь высока, что позволяет назвать ее беспилотником. Технологические модули для станции изготовил Челябинский завод «Трубодеталь».

Уникальная установка энергоавтономна, снабжена автоматической диагностической системой технологических процессов, работает без участия человека. Пропускная способность станции составляет 10 тыс. кубометров газа в год.

Преимущество блочно-модульной станции, которая заменила физически и морально устаревшее оборудование на объекте заказчика, состоит в ее максимальной заводской готовности, что исключает дополнительные огневые работы на особо опасном объекте и лишние затраты при монтаже оборудования.

Кроме того, газораспределительная станция нового поколения отвечает самым высоким экологическим и технологическим стандартам. Вся информация о работе станции в режиме реального времени доступна диспетчеру Стерлитамакского линейного управления.

Станция успешно прошла испытания на полигоне «Газпрома», получила сертификаты соответствия и включена в реестр оборудования, рекомендованного к применению на всех объектах ПАО «Газпром».

Являясь интеллектуальной разработкой Инженерно-технологического центра завода «Трубодеталь», станция теперь становится прототипом для всех производителей такого оборудования.



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