Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии
Первая в стране автоматическая газораспределительная станция нового поколения (АГРС-НП) «Прогресс», соответствующая критериям «умного» оборудования, заработала на объекте «Тюрюшля» компании «Газпром трансгаз Уфа» в Башкортостане. По оценкам специалистов, степень автоматизации процессов станции столь высока, что позволяет назвать ее беспилотником. Технологические модули для станции изготовил Челябинский завод «Трубодеталь».
Преимущество блочно-модульной станции, которая заменила физически и морально устаревшее оборудование на объекте заказчика, состоит в ее максимальной заводской готовности, что исключает дополнительные огневые работы на особо опасном объекте и лишние затраты при монтаже оборудования.
Кроме того, газораспределительная станция нового поколения отвечает самым высоким экологическим и технологическим стандартам. Вся информация о работе станции в режиме реального времени доступна диспетчеру Стерлитамакского линейного управления.
Станция успешно прошла испытания на полигоне «Газпрома», получила сертификаты соответствия и включена в реестр оборудования, рекомендованного к применению на всех объектах ПАО «Газпром».
Являясь интеллектуальной разработкой Инженерно-технологического центра завода «Трубодеталь», станция теперь становится прототипом для всех производителей такого оборудования.
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