В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области
Системную надежность электроснабжения региона с населением почти 1,2 млн человек повысило внедрение качественно нового уровня управления центров питания в Вологодской области: время проведения оперативных переключений сократилось в 10 раз по сравнению с выполнением по голосовым командам диспетчеров. «Россети» перевели на дистанционное управление первые три магистральные сетевые объекта 220 кВ – «Вологда-Южная», «РПП-1» и «РПП-2».
Два других энергообъекта – «РПП-1» и «РПП-2» – снабжают электроэнергией Череповецкий район, где расположены наиболее энергоемкие потребители – Череповецкий металлургический комбинат (группа «Северсталь») и завод «Апатит» (группа «ФосАгро»).
Модернизированные энергообъекты оснащены современными автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП), обеспечены цифровой связью.
Для перехода на дистанционное управление в течение года проводилась подготовка оперативного персонала, настраивались телеметрические системы сбора и передачи информации, а также программно-аппаратные комплексы.
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