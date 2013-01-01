Создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» стартовало в Челябинской области



На территории Южного Урала начали создавать туристско-рекреационный кластер для развития экологического, социального и детского туризма. Цель объединения – поддержка объектов туристской индустрии. Создание инфраструктуры поможет распределить и снизить антропогенную нагрузку на объекты, в том числе положительно скажется на сохранении природы.

Проект кластера уже проработан, получил высокие оценки федеральных экспертов и ведомств и будет реализовываться в приоритетном порядке. На заявленные в нем объекты обеспечивающей и туристской инфраструктуры будет изыскиваться необходимое финансирование. В настоящее время эта работа уже началась.

Кластер объединит территории пяти муниципальных районов и шести городских округов, в том числе – особо охраняемых территорий регионального и федерального значения.

«Горный Урал» включает в себя виды туризма, которые органично сплетены на сравнительно небольшой территории в удобной транспортной доступности (спелеотуризм и сплавы, катание на горных лыжах и снегоходах, купание в озерах, познавательные экскурсии, обучающий туризм и т.д.).

Привлекательными для туристов станут объекты, представляющие сочетание несочетаемого (сухие водопады, каменная река, стальная роза), а также следы исторических эпох (от примитивных рисунков в пещерах – до промышленных гигантов современности).

Для развития нового кластера предстоит решить ряд задач. Среди них – повышение туристской привлекательности уникальных объектов области показа; увеличение количества мест временного проживания (в гостиницах, домах отдыха, базах, санаториях); развитие инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях; подготовка кадров для туристической отрасли внутри кластера; информационное продвижение кластера и др.